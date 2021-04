Fellélegezhetnek Krímben, az oroszok visszahívják csapataikat az ukrán határról

Állítólag véget ért a déli katonai körzet és a légideszant erők hadgyakorlata.

Elértnek nyilvánította a hadgyakorlat céljait, és elrendelte az orosz déli és nyugati katonai körzetben zajló harckészültség-ellenőrzés pénteki leállítását csütörtökön Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. "Úgy gondolom, hogy a váratlan ellenőrzés céljait sikerült teljességgel elérnünk. A csapatok bebizonyították, hogy képesek az ország védelmét megbízhatóan biztosítani" - jelentette ki a tárcavezető csütörtökön a déli katonai körzet és a légideszant erők hadgyakorlatát értékelő tanácskozáson.

- tette hozzá. Sojgu elrendelte, hogy vezérkar, valamint a katonai körzetek és a légideszant egységek parancsnokai tervezzék meg és április 23-tól kezdjék meg a csapatok visszavonását állandó állomáshelyükre, valamint készítsenek részletes elemzést a harckészültség meglepetésszerű ellenőrzésének eredményeiről. Az érintett egységeknek május 1-ig kell visszatérniük bázisaikra. Szergej Sojgu parancsa a déli katonai körzet 58. hadseregére, a központi katonai körzet 41. hadseregére, valamint három légideszant hadosztály visszavonására vonatkozik. A hadgyakorlat fő szakaszát csütörtökön a Krímben, az Opuk gyakorlótéren tartották meg, a védelmi miniszter részvételével.



Putyin ígért és fenyegetőzött évértékelő beszédében

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán megtartotta az orosz nemzet állapotáról szóló, immár 17. évértékelő beszédét. Ebben kifejtette, hogy Moszkva jó viszonyt akar fenntartani mindenkivel, beleértve azokat az országokat is, akikkel az utóbbi időben ez nem igen sikerült. Ezért nem is kíván válaszolni egyes országok barátságtalan lépéseire. Az orosz visszafogottságot és mértéktartást hangsúlyozó Putyin azonban gyorsan fenyegető hangnemre váltott és figyelmeztette a „kollektív Nyugatot”, hogy ha valaki Moszkva jó szándékát a gyengeség jeleként értelmezi, és az összes híd felégetésére szánja rá magát, akkor tudnia kell, hogy Oroszország válasza aszimmetrikus, gyors és kemény lesz. Igaz, azt is megígérte, hogy országa a nemzetközi jog keretei között fogja megvédeni érdekeit.