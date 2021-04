SZFE-ügy: elhasaltak Vidnyánszkyék, a Kúria szerint is jogszerűen sztrájkoltak az oktatók

Az Országgyűlés képviselői előbb ízekre szedték egymást, majd néma felállással emlékeztek a koronavírus áldozataira.

Maga Karikó Katalin, a koronavírus elleni vakcinák egyik kifejlesztője mondta azt, hogy a kormány hazudik abban a jelentésben, amit a hétvégén hozott nyilvánosságra az egyes vakcinák hatékonyságáról – mondta napirend előtti felszólalásában Szabó Tímea. (Ebben úgy hasonlítják össze például a Pfizer készítményét kísérő mellékhatások számát a kínai Sinopharméval, hogy az előbbiből már négy hónapja oltanak, utóbbiból pedig csak fele annyi idő óta - a szerk. ) A Párbeszéd frakcióvezetője ezért már várja, mikor jelenti fel a kormány Karikó Katalint. – Pánikoljanak, mert az utolsó napjaikat élik a kormányban – mondta a képviselő. Dömötör Csaba a Miniszterelnökség államtitkára válaszában azt mondta, a baloldal stratégiát épít arra, hogy a halottak számával kampányol, az oltásokról nyilvánosságra hozott statisztika „tényeken alapul”, azt mutatják, hogy alapvetően minden vakcina biztonságos. Dömötör szerint a baloldal most a nyitást kritizálja, korábban ők kérték ezt. Az ellenzéki képviselők az oltások ellen kampányoltak, bezzeg ők maguk beoltatták magukat, függetlenül a vakcinák gyártmányától. A parlament napirendjén pedig negyed éve ott van a kínai és orosz vakcinák „betiltását” szorgalmazó ellenzéki határozati javaslat. Csárdi Antal LMP-s képviselő az uniós helyreállítási alapról beszélt, mint azt elmondta, a kiszervezett felsőoktatási intézményeknek juttatna a kormány rengeteg pénzt. Emellett a részmunkaidős foglalkoztatást erőltetné a kabinet, pedig az az egzisztenciális válságba jutott embereken nem segít. – Az álláskeresési juttatásokon bezzeg nem akarnak emelni – fűzte hozzá. A helyreállítási alap kapcsán kifejtette azt is, hogy az uniós pénzből juthatna az általános és középiskolák nagyarányú digitális fejlesztésére, ennek azonban nyoma sincs a kormány tervei között. Orbán Balázs a Miniszterelnökség államtitkára válaszában kijelentette: a nemzetközi hitelminősítők is megállapították korábban, hogy Magyarország jól használja fel az uniós forrásokat, a felsőoktatás pedig soha nem látott pénzhez jut majd a következő években. Az uniós forrásból környezetvédelemre is bőven jut, így Orbán Balázs szerint érthetetlen, hogy éppen az LMP támadja a terveket. Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője szerint miközben tombol a járvány, emberek veszítik el az egzisztenciájukat, a kormány megritkította a parlamenti üléseket, nem számol be a járványhelyzetről, most pedig a közvagyon ellopását jelentő törvényeket ver át az Országgyűlésen tucatszámra. Erre válaszul Dömötör Csaba azt állította, hogy a korábbi kormányok lopták és herdálták el az állami vagyont. Hozzátette, a járvány ellenére nő az ipari termelés, sikerült a munkahelyek nagy részét megőrizni. – Az ellenzék összevissza hazudik a járványról, és még maguknak is ellentmondanak a kormány járványellenes intézkedéseinek bírálatában – jelentette ki. Tóth Bertalan az MSZP frakcióvezetője felszólalásában rávilágított, hogy a hétvégén több mint kétszázan haltak meg egy nap alatt koronavírusban. – Ez a szám Ausztriában 25 volt, ezért érthetetlen, hogy a kormánypárti politikusok sörözős, teraszozós képekkel ünnepelték a nyitást – jelentette ki, hozzátéve: eközben ráadásul a szakrendelők újranyitásáról, az onkológiai szűrővizsgálatok újraindításáról szó sincs. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára válaszában Ujhelyi István szocialista EP-képviselő korábbi nyilatkozatát és Tóth Bertalan mondatait idézte, amiben a kínai vakcinát kritizálták. Ezután kijelentette, az ellenzék máig nem vonta vissza a kínai és orosz vakcinák betiltását szorgalmazó határozati indítványát. A parlamneti adok-kapokban részt vett a Jobbik vezetője is, aki „hosszú hajú ficsúrnak” nevezte Deutsch Tamást a felszólalása elején, mire Kövér László megfenyegette, hogy elveszi tőle a szót. Jakab Péter szerint azzal, hogy Deutsch Tamás „panelprolizott” egy interjúban, a lenézését fejezte ki az egyszerű szavazókkal szemben, mindeközben a kormányközeli oligarchák urizálnak. Orbán Balázs a Jobbik elnökének szavaira reagálva kifejtette, 2010 előtt a háztartások jövedelme és a bérek is csökkentek, azóta ezek folyamatosan nőnek. A szegénység egyre kevesebb embert fenyeget. Orbán Balázs ezután felidézte, a Jobbik paramilitáris alakulatokat küldött volna a cigányságra, míg az Orbán-kormány az ő helyzetükön is javított. Végül felszólalt Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is, aki megismételte a korábbi kormánypárti szlogent, miszerint a baloldal a kormányt akarja legyőzni és nem a járványt. – Mindeközben nem lehet tudni hányan haltak meg amiatt, hogy a baloldal oltásellenes kampánya miatt nem adatták be maguknak az emberek a vakcinát – közölte. Ezután arra kértre Kövér Lászlót, hogy rendeljen el egy perces néma felállást az áldozatok emlékére, amit a házelnök meg is tett.