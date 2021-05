Előkészítő ülést tartottak a Ráday utcai kollégium felgyújtása ügyében

Egy 46 éves, négygyermekes családapa meghalt a tűzben.

A Fővárosi Törvényszék előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben az ügyészség fiatalkorúakat, mint társtetteseket vádol halált előidéző közveszély okozásának bűntettével a Ráday utcai kollégium felgyújtása ügyében – írja a törvényszék szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A vádiratban foglaltak szerint három fiatal fiú 2019. január 23-án együtt töltötte az időt, amikor is az elsőrendű vádlott felvetette, hogy gyújtsanak fel valamit. A másik két fiú támogatta az ötletét, ezért leszakítottak egy köztéri plakátdarabot abból a célból, hogy azt majd a közeli játszótéren meggyújtják. A vádlottak ezt követően egy kisboltban közösen egy üveg acetont vásároltak , hogy az égés folyamatát felgyorsítsák. Később azonban a harmadrendű vádlott javaslatára megváltoztatták a tervüket és elhatározták, hogy az egyik ferencvárosi kollégium használaton kívüli bejárati ajtajának támasztott matracot gyújtják fel. Tisztában voltak azzal, hogy az épület lakott. Este fél kilenckor az elsőrendű vádlott a másik két fiú közreműködésével meggyújtotta a matracot, majd ezt követően mindhárman elfutottak a helyszínről. A keletkezett tűz gyorsan átterjedt az egész épületre. A füstöt érzékelve a kollégium lakói kimenekültek az épületből. Az egyik lakó azonban későn vette észre a kialakult tüzet, helyismeret hiányában pedig rosszul választotta meg a menekülési irányát, ezért közvetlenül belélegezte a forró levegőt, majd a harmadik emeleti lépcsőfordulóban összeesett és meghalt . Az áldozat egy négygyermekes, veszprémi családapa, 46 esztendős volt. A kollégiumból 90, az épület melletti társasházból pedig 50 embernek kellett kimenekülnie. A tűz miatt le kellett bontani az épületet , ennek költsége közel 220 millió forint volt, a kollégiumi szárny újraépítési költsége pedig csaknem 4 milliárd forint. A szobák berendezéseiben több mint 40 millió forint értékű kár keletkezett, míg a diákotthonban lakókat 15 millió forintot is meghaladó kár érte. Az előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott a bűnösségét annyiban ismerte el, hogy a matracot meggyújtotta. A másodrendű is csak annyit ismert be, hogy az öngyújtót átadta az elsőrendű vádlottnak. A harmadik fiú beismerte bűnösségét, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le. A bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, az eljárás 2021. szeptember 22-én folytatódik. Ha tettük elkövetésekor felnőttek lettek volna, akkor akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnának rájuk. Így azonban a trió akkor 15 éves tagja maximum tíz, a cselekménykor 16 évesek pedig legfeljebb tizenöt évet tölthetnek a rácsok mögött , amennyiben a bíróság is bűnösnek mondja ki őket.