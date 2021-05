Karácsony Gergely tiltakozik az állami „rozsdabizottság” ellen

A főpolgármester kifogásolja, hogy a kormány már megint a budapestiek feje fölött, az önkormányzat helyett döntene a városfejlesztésről.

Egyetlen önkormányzati szereplőt sem hívtak meg, a sajtóból kellett értesülnünk róla, hogy megint a budapestiek feje felett, a fővárosi önkormányzat nélkül terveznek dönteni arról, milyen beruházások valósuljanak meg a városban – írja-es önkormányzati választás Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégén a Miniszterelnökség által bejelentett „rozsdabizottságról”. Valóban, május 1-jén, az idén szombatra esett munkaszüneti napon egy, az MTI-nek elküldött közleményben hirdette meg a tárca:



„Megalakult a Rozsdaövezeti Bizottság”

Azt is közhírré tették, hogy „a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölését véleményező testület várja a javaslatokat, hogy mely leromlott állapotú, korábban ipari vagy egyéb gazdasági célra használt ingatlanok kerüljenek be a kormányzati programba”. Ezzel kapcsolatban most Budapest vezetője ismét emlékezteti a kormányt a 2019-es önkormányzati választás után elhangzott „híres mondatra”:



„A főváros beleegyezése nélkül nem épül semmi Budapesten.”

Szerinte erről havonta elfeledkeznek, mert az említett bizottság tagjai között lesz Miniszterelnökségi tisztségviselő, az agrártárca helyettes államtitkára és az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezetője. A bizottsági munkálatok célja valójában a fővárosi önkormányzat hatásköre, azaz a leromlott állapotú területek, városrészek rehabilitációja.



„A budapestiek már kinyilvánították a véleményüket az effajta politikáról, 2019 októberében, amikor felhatalmazást adtak a programomnak. Ebben, és a hétvégén aláírt városfejlesztési stratégiában is világosan szerepelt: a nyitott városkormányzásban hiszünk. (...) A város jövőjéről a budapestieknek kell dönteniük, nem a kormány bizalmasainak! Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a városlakókkal együtt vezessük Budapestet” – szögezi le Karácsony Gergely.