Jönnek a lakodalmak és a nyári táborok

Jövő héten dönthet újabb enyhítésekről a kormány - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

Eddig 4,42 millióan kaptak koronavírus elleni vakcinát, ma kezdődik a 16-18 év közöttiek oltása – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 96 ezer fiatalkorú regisztrált, őket Pfizerrel oltják. A Pünkösd utáni héten érik el az 5 millió első oltást, ezért jövő héten újabb enyhítés jöhet. Az esküvői lakodalmakat május 28.-tól meg lehet tartani. Külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt, a szabályozás most alakul, ha az EU vagy a NATO, vagy az OECD tagállamában, illetve Oroszországban, vagy Kínában kapott valaki oltást, jogosult a magyar védettségi igazolványra. A részletes szabályozást a jövő héten nyilvánosságra hozzák. A Sinopharm vakcina hatásosságát Gulyás Gergely szerint a WHO is elismerte a héten, és egyértelművé tette, hogy minden korosztálynak védettséget ad. Az oltási rangsorban „jó esélyünk van az Európa bajnokságra”, a 18 év fölötti lakosság 56 százalékát oltották be, mára az oltás mindenkinek elérhető közelségben van, akár mindenkit be lehetne oltani, ha bárki bármilyen vakcinát elfogadna, de továbbra is lehet választani. Az oltás társadalmi elfogadottsága nő, a fertőzések és a halálozások száma csökken, de továbbra is mindenki az érvényben lévő szabályok betartását kérik. A héten benyújtották az EU-nak a magyar helyreállítási tervet, ezt feltöltik majd a kormány honlapjára is néhány napon belül. A legfontosabb célkitűzések összhangban vannak a közös uniós irányelvekkel: a pénz 34 százaléka egészségfejlesztésre megy, környezetbarát közlekedésre, illetve oktatás fejlesztésre 25-, illetve 20,5 százalékot fordítanak. A helyreállítási csomag felhasználásában prioritás a digitalizáció, a környezetvédelmi célok teljesítése, most két hónapig ellenőrzi a Bizottság a tervet. „Konstruktív, intenzív tárgyalások után került sor a terv benyújtására” – mondta Gulyás Gergely. A járványügyi helyzet javulásával az iskolai táborokat is meg lehet tartani a nyáron. A koronavírus elleni védettséggel kapcsolatban már mobil applikációt is kifejlesztettek, ezt nemsokára le lehet tölteni a telefonokra. Ez ugyanúgy alkalmas lesz a védettség igazolására, mint a plasztikkártya, de aki korábban fertőzés miatt szerzett védettséget, az csak a kártyával tudja ezt igazolni. A nyárra »jó eséllyel minden országgal lesz kétoldalú megállapodás a védettségi igazolványok elfogadásáról, ahová a magyarok szívesen nyárnak nyaralni«.