Karikó Katalin: akár tízszer is lehet ismételni a Pfizer-vakcinát

Augusztus elején derül ki, melyik különleges alkotás lesz Magyarország, az „Egy a természettel” és az ország cukormentes tortája.

Idén tizenötödik alkalommal hirdették meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapjának köszöntésére – közölte a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete. A versenyre az ország minden részéről érkezett 33, izgalmas kreáció között - a szervezők szerint érdekes módon - az eper, a szeder, a mák és a kávé több torta alapízeit is képviselte. A magyar gasztronómia jellegzetes alapanyaga, a tejföl is több versenytortában szerepet kapott, de megjelentek olyan izgalmas zöldségek is, mint a rebarbara, a cékla vagy a paprika. Újdonság volt, hogy idén nemcsak kerek, hanem szögletes tortákkal is lehetett nevezni, így több modern formájú és újhullámos díszítésű torta versengett a továbbjutásért.

A döntőbe jutott torták:

Arany ribiszke - Sztaracsek Ádám (Jánoska Cukrászda, Komárom)

Napraforgó - Fodor Sándor (Habcsók Cukrászda, Budapest)

Lúdas Matyi - Karácsonyi Péter (Pierre Cukrászda, Nagybajcs)

Szabacsi Rubató - Lakatos Pál (Levendula és Kert Cukrászda, Szigetszentmiklós)

Őszi Pitymallat - a Nándori Cukrászda csapata (Nándori Cukrászda, Budapest)

Győztest háromfordulós értékelés után hirdetnek: az első körben az anonim nevezett tortákból választotta ki az öt továbbjutó tortát a szakmai zsűri, amelyeket a második körben újra megkóstolnak, és javaslatokat tesznek a tökéletesítésükre. A döntőben a tortákat az ipartestület bemutatóműhelyében, élőben kell elkészíteniük a versenyzőknek, ahol a zsűri ismét meghatározott jellemzők szerinti pontozással választja ki a legjobbat.

A verseny alkategóriájaként idén meghirdették az „Egy a Természettel” versenyt is, amelynek győztese a Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország hivatalos tortája lesz. A nevezőknek az áfonya, a gesztenye, a csipkebogyó, a mogyoró és a bodza közül legalább egyet kötelező volt felhasználniuk, és voltak további javasolt alapanyagok is, mint például a homoktövis, a szarvasgomba, a kakukkfű, a fenyőmag, a citromfű A zsűrinek, természetesen, itt is nehéz dolga volt, mint írták: a nevezett tortákban szinte az összes felsorolt hozzávaló előfordult, harmonikus ízkombinációban. „A versenyzők bebizonyították, hogy a magyar cukrászok ezer szállal kötődnek a természethez és a természet adta csodás alapanyagokhoz.” Ebben a versenyben is három forduló után hirdetnek győztest. A második fordulóra a versenyzőknek a torta modern, egyszemélyes desszertváltozatát is el kell készíteniük.

Az „Egy a Természettel” verseny döntősei:

Nimród - Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső)

Kikelet - Póti Éva és Rubint Regina (G&D Kézműves Cukrászda, Somoskőújfalu)

Hunyadi Huszár História - Sztaracsek Ádám (Jánoska Cukrászda, Komárom)

Csodaszarvas - Alena Garannikova (Cake and More by Garannikova, Budapest)

Erdei kisvasút - Sulyok Ágoston (Mészáros Cukrászda, Szombathely)

Idén 10. alkalommal rendezi meg a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Az elődöntőben a hozzáadott cukrot nem tartalmazó torták között olyan kreációk is a zsűri asztalára kerültek, amelyekben például olyan különlegességek, mint tonkabab, édesburgonya, kuszkusz, köles, tápiókagyöngy alkottak harmonikus ízkombinációt a klasszikus alapanyagokkal, mint a szeder, a málna, a barack és az eper.

A döntőbe jutott cukormentes torták:

Beszterce rózsája - Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

Erdei Nimfa - Vanília & Gelarto Cukrászda, Nagykőrös

Havasi Málna- REÖK Kézműves Cukrászda, Szeged

Szedresem - AMI Süti, Monor

Zserbó Cukormentesen - REÖK Kézműves Cukrászda, Szeged

A versenyek győzteseit augusztus elején lehet megismerni, és augusztus 20-tól pedig már meg is kóstolni az ország több cukrászdájában is.