Napi vírus: 38 halott, 426 új fertőzött

A kórházban ápoltak száma jelenleg 2259, lélegeztetőgépen 258-an vannak.



Magyarországon hétfő reggelre 426 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 213-ra emelkedett – írja a kormányzati tájékoztatóoldal . A gyógyultak száma jelenleg 630 976, az aktív fertőzötteké pedig 138 384. Kórházban 2259 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma jelenleg 4 639 299, közülük 2 727 165-en már a második oltásukat is megkapták. Eddig több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 81 százalékuk meg is kapta azt. Kiemelték, hétfőn folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és keddig még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.