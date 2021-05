Jelentősen növeli az elhízás esélyét az irodai munka

A sok és tartós ülés, a mozgáshiány, a rendszertelen étkezés és a stressz is hozzájárul a súlygyarapodáshoz.

Kutatások igazolják, az irodai munka jelentősen növeli az elhízás esélyét. Ennek hátterében elsősorban a mozgáshiány és a sok és tartós ülés áll, de a rendszertelen étkezés, a reggeli elmaradása, a hagyományos ebédeket felváltó, sietősen bekapott, egészségtelen gyorsételek is hozzájárulnak a túlsúly felszaporodásához. Mivel egyre inkább természetes a rendszeres túlórázás, gyakran a vacsora is az ebéd sorsára jut. Súlyosbítja a helyzetet a munkahelyi stressz is, amelyet sokan úgy próbálnak legyűrni, hogy akkor is nassolnak, rágcsálnak valamit, amikor nem is éhesek – olvasható a HRDoktor blog azon bejegyzésében , amely a Budai Egészségközpont foglalkozás-egészségügyi szakértőinek közreműködésével készült. Mint megírtuk , a járvány miatt bezártság több szempontból is súlyosan érintette a magyarokat. A Feövenyessy Medical Fitness Akadémia, illetve a Feövenyessy Gerinc- és Sportrehabilitációs Központ tavaszi, online felméréséből az derült ki, hogy az emberek a megkérdezettek 21 százaléka a járvány kitörése óta kevésbé egészségesen táplálkozik, minden harmadik ember többet nassol, és a válaszadók 42 százalékának nőtt a testsúlya az elmúlt hónapok során. A testmozgással kapcsolatos szokások szintén jelentősen változtak, minden második megkérdezett arról számolt be, hogy kevesebbet mozog, és 63 százalékuk érzi stresszesebbnek a mindennapokat a karantén kezdete óta eltelt időszakban. A sportolási hajlandóság korábban is alacsony volt, a válaszadók mindössze 50 százaléka fordított annyi időt - minimum heti 2,5 órát - testmozgásra, amennyit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javasol. Az adatok a járvány ideje alatt tovább romlottak, a heti 2,5 óránál kevesebbet sportolók aránya összességében 7 százalékkal, 50-ről 57 százalékra nőtt, a testmozgást egyáltalán nem végzők száma pedig szinte megduplázódott: 11 százalékról 20 százalékra emelkedett azok aránya, akik egyáltalán nem mozognak. A plusz centik és kilók nemcsak esztétikai problémát okoznak, az elhízás, főleg, ha ülőmunka, mozgáshiány, egészségtelen testtartás, egyenlőtlen terhelés és jelentős stressz is kíséri,