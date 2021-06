Több mint ezer levelet kapott Áder János a tüntetőktől

Erről is tárgyalt Macron pártjának képviselőjével a Momentum Mozgalom miniszterelnök-jelöltje.

A Momentum és az En Marche is abban hisz, hogy az EU-nak közös, európai hadseregre van szüksége annak érdekében, hogy végre nagyhatalomként léphessen fel a világ konfliktusaiban - írta kedd esti Facebook-bejegyzésében Fekete Győr András azt követően, hogy a francia parlamentben az En Marche képviselőjével, Pieyre-Alexandre Anglade-dal tartott megbeszélést.

Ezen rajta kívül részt vett Cseh Katalin, a párt EP-képviselője is. Itt szóba került az a nyilatkozat is, amelyben tizenhárom uniós tagállam, köztük Franciaország is elítélte a Fidesz és a Jobbik által elfogadott homofób törvényt. (Utóbbi párt egyébként a Momentum szövetségese az ellenzéki oldalon - a szerk.) "A Momentum és az En Marche is abban hisz, hogy az EU-nak közös, európai hadseregre van szüksége annak érdekében, hogy végre nagyhatalomként léphessen fel a világ konfliktusaiban. Európa geopolitikai ellenfelei pontosan látják, hogy komolyan megindult a gondolkodás az európai hadsereg létrehozásáról, az európai integráció fokozatos mélyítéséről, és ahogy csak lehet, akadályozzák ezt a folyamatot" - jelentette ki Fekete-Győr András. Meglátása szerint pont emiatt vétóztat meg minden közös uniós kiállást Putyin és a Kínai Kommunista Párt "leghűségesebb ügynökükkel, Orbán Viktorral." "Az Orbánok, Putyinok, Le Penek egy gyenge, szétesett Európában érdekeltek – mi viszont egy erős, nagyhatalomként viselkedő Európai Unióban, amely kész szembeszállni a kínai és orosz nyomulással. A találkozón egyértelművé tettem: 2022 után Magyarország visszatér a nyugati útra – és együtt tesszük erőssé Európát" - zárta sorait a politikus.