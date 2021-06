Újabb vizsgálatot indít az UEFA a magyar szurkolók miatt

Bűnrészességgel és manipulációval vádolta meg a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi magyar elnökét.

Bűnrészességgel és manipulációval vádolta meg a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) korábbi magyar elnökét, aki tavaly áprilisban távozott pozíciójából. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megbízásából dolgozó ITA novemberben kapott felkérést a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökségtől (WADA), hogy vegyen részt az IWF vezetői ellen indítot vizsgálatokban. Az ITA feladatai közé tartozott annak megállapítása is, hogy Aján az IWF elnökeként követett-e el hivatali visszaéléseket, részt vett-e például doppingügyek eltussolásában. Az ITA 29 olyan doppingesetet talált, melyeknél eltüntették a bizonyítékokat, ezért elmaradtak a szankciók is. Az ITA Aján mellett vizsgálja az IWF alelnökének, a román Nicu Vladnak és a török Hasszán Akkus felelősségét is. Utóbbi az Európai Súlyemelő Szövetség elnöke, akit hivatalos iratok hamisításával vádolnak. Az ITA csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentésében többek között ez olvasható: "sokszor hiányzik az adminisztrációs ellenőrzés, a nyilvántartási listákat pontatlanul vezették, azok nem naprakészek, a szervezeti felépítés kaotikus, nem átlátható, az elkövetett szabálysértésekben szerepe volt a hanyagságnak, közömbösségnek is". Az IWF jelenlegi vezetője, Michael Irani megdöbbentőnek nevezte a vizsgálatok megállapításait, szerinte a szervezet korábbi irányítói árulást követtek el a sportággal szemben. A WADA üdvözölte a jelentést, és jelezte, továbbra is együttműködik az ITA-val annak érdekében, hogy minden visszaélésre derüljön fény. Az ITA vizsgálja annak lehetőségét, hogy lehet-e eljárást indítani a jelenleg 82 éves Aján és társai ellen és büntethető-e az IWF korábbi első embere. Aján Tamás 2000 óta irányította az IWF-et, azután mondott le elnöki tisztségéről, hogy doppingesetek leplezése mellett pénzügyi visszaélésekkel és szavazatvásárlással vádolták meg abban a jelentésben, amit Richard McLaren kanadai ügyvéd készített.