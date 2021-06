Megvertek két meleg orvost, egyikük el is ájult

A gyilkost másnap a lakása előtt fogták el, amikor épp szökni próbált.

A másodfokú Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a cselekmény súlyosabb minősítését és a büntetés súlyosbítását indítványozza abban az ügyben, amelyben egy férfi tíz hónapos fia előtt ölte meg annak édesanyját – közölte az ügyészség . A Győri Törvényszék a 2021. április 29-én a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette és kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt halmazati büntetésül 7 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. A nem jogerős ítélet szerint az élettársak hosszú évek óta veszekedtek. A nő szakított a férfival, elköltözött, új párja lett, ennek ellenére a férfi helyre akarta állítani a kapcsolatukat. A férfi a nő alaptalanul hazugnak vélt válaszai, tagadása és – a gyermek apaságának kérdésében – zavara miatt olyan indulatos, beszűkült tudatállapotba került, hogy 2019 februárjában a kajárpéci otthon konyhájában az asszonyra támadt. Többször megütötte őt, majd a szobába – ahol közös tíz hónapos gyermekük is volt – menekülő nőt tovább bántalmazta, fojtogatta, aztán késsel többször megszúrta. Miután a nő meghalt, a férfi megpróbálta a hangosan síró gyermeket csitítgatni, de nem járt sikerrel, ezután pedig elmenekült a helyszínről. A férfit másnap a lakása előtt a nyomozók fogták el, amikor épp szökni próbált. A nő holttestére és a mellette síró, éhes és szomjas kisfiúra is másnap találtak rá. A másodfokú ügyészség szerint a gyermekek érdekét sértő bűncselekmény minősítése törvényes, a vádlott élet elleni cselekménye viszont nem az emberölés privilegizált esetének, az erős felindulásban elkövetett emberölésnek, hanem az emberölés alapesetének minősül. A vádhatóság álláspontja szerint a halmazati büntetést ebből kiindulva, a felemelt középmértékhez képest, azt meghaladóan kell kiszabni a közös gyermeküket sorsára hagyó, a rendőrség elől szökni próbáló férfival szemben, a különös kegyetlenséghez közeli elkövetési módra is tekintettel.