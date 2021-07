Orbán Viktor reggeli jóslata: a beoltottak száma ma eléri az 5,5 milliót

A miniszterelnök ismertette a legfrissebb korona-adatokat is reggeli rádiós interjújában. Eszerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a vírusnak hazánkban.

– Az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a koronavírusnak hazánkban, s a beoltottak száma a mai napon eléri az 5,5 milliót. A szombati napon elérheti az 5 milliót azoknak a száma, akik megkapták a második oltásukat is – jelentette be a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról is beszélt, világszerte készpénznek veszik a negyedik hullámot, amire Magyarország már felkészült. Ezután megismételte, a betegség ellen védekezni csak az oltással lehet. – Aki be van oltva, az nagy valószínűséggel ki tud maradni a járványból, ha azonban mégis eléri a betegség, akkor könnyebben lábal ki belőle – mondta. A miniszterelnök leszögezte, egyelőre nem oltanak hazánkban harmadszorra, amit azzal indokolt, hogy nem tudják annak hatását felmérni. Kijelentette, ő a gyógyszergyártók véleményeit nézi, s ezek nem egyértelműek. – Lehet, hogy elérkezik a harmadik oltás beadásának az ideje is, bizonytalan a helyzet, türelmesnek kell lennünk - summázott Orbán. Az interjúban a kormányfő kitért az építőanyagok árhelyzetére is. Bejelentette, a kabinet októbertől kiviteli korlátozást és állami elővásárlási jogot vezet be az építőanyagokra. A kavics és a sóder esetében az extraprofitra adót fognak kivetni, amit Orbán azzal indokolt, hogy a kisebb pénzűeket szeretnék lakásfelújítási támogatáshoz juttatni, nem a vállalatokat. A kormányfő beszélt az úgynevezett gyermekvédelmi törvényről is. „Szokva vagyunk” – ezzel a kifejezéssel jellemezte az uniós támadásokat, melyek mögött a „gyarmattartó” mentalitást véli felfedezni. Mark Rutte holland kormányfő szerinte erkölcsileg magasabb lépcsőfokon érzi magát, aki meg szeretné mondani Amszterdamból, hogy mi jó a magyar gyerekeknek. – Ellenfeleink – többek közt a Soros-hálózat – megpróbálják Magyarországot negatív színben feltüntetni, ám itthon a magyar emberek akarata fog érvényesülni – hangsúlyozta. Végül Orbán a számára kedves migráns-témát is érintette, mellyel kapcsolatban elmondta: az elmúlt napokban, a pandémia időszkához képest, többszörösére nőtt a nyomás a határon. „Én azt gondolom, hogy veszélyesebb világ jön, ezt tudomásul kell venni” – fogalmazott, majd önigazolásként hozzátette: ezért kell a migrációs kérdéssel foglalkozni a nemzeti konzultációban.