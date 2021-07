Szijjártó Péter hat intézkedést jelentett be

A Pénzügyminisztérium államtitkárát alighanem megihlette a 2006-os zavargásokkal összefüggésben használt "rendőrterror" kifejezés, amitől sikerült egy gondolatébresztő kampányinterjút adnia a kormányfő kedvenc napilapjának.

- jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában a pénzügyi tárca parlamenti államtitkára. Tállai Andrást azzal kapcsolatban kérdezte a kormánylap, hogy a DK elnöke a minap "egy-két hihetetlen, észszerűtlen, elvetemült adócsökkentés"-ről beszélt. A fideszes politikus az interjúban elsütötte pártja kampányüzeneteit is, miszerint ha a baloldal kerül hatalomra, akkor megszorítások és "kőkemény adóemelések" lesznek. Persze megkapta a magáét Karácsony Gergely is, aki "nem egyéb, mint egy kesztyűbáb: akinek kell, felveszi, akinek nem kell, eldobja", ráadásul a Mészáros- és Tiborcz-adóról szóló elképzelései is Gyurcsány Ferenc gondolatai. "Aki nem akar negyven százalék adót fizetni, aki nem akarja, hogy elvegyék a kedvezményét,