Éttermet, látványteraszt és sportpályát is kap Felcsút

Természetesen közpénzből. A munkát Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége nyerte el.

Nem meglepő, hogy hazai környezetben maradt a kivitelezés is, amit Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér B.Á.L. Zrt. nyert el. Az önkormányzat 916,2 millió forintra becsülte a munkát, az ő ajánlatuk 915,9 millió lett. Mindez azt jelenti, hogy a tározóhoz megépítik az 594 négyzetméteres Tó éttermet, teraszokat, lépcsőket, valamint egy többfunkciós, lelátóval is ellátott sportpályát és egy feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű gyalogos hidat is felhúznak. A Magyar Turisztikai Ügynökség erősen vitatható pénzosztási mechanizmusa korábban nagy vitákat váltott ki, amelyekről lapunk is többször beszámolt. Ezek a források jellemzően fideszes vezetésű önkormányzatoknál landoltak Pintér Sándor jobbkeze is jól járt , de zsíros falatok jutottak egy olyan badacsonyi borásznak, aki a hírek szerint maga adta le a listát arról, kiket tart érdemesnek a támogatásra.