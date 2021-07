Terézváros momentumos polgármestere és a Jobbik országgyűlési képviselője is bevizsgáltatja a telefonját

A politikusok azt szeretnék tudni, őket is megfigyelték-e a Pegasus nevű kémprogrammal.

Soproni Tamás a műsorban úgy vélekedett, az ügy valóságtartalmára a kormány reakciója mindent elárul. Potocskáné Kőrösi Anita szerint mint ellenzéki országgyűlési képviselők, ők is célpontjai lehetnek egy esetleges megfigyelésnek, csak úgy, mint a magánemberek. A jobbikos megjegyezte: már a szélesebb rétegeket is érdekli, hogy a kormány már magánéleti kérdésekre is kíváncsi, ami sokak számára ijesztő lehet. A műsor másik vendége, Róna Dániel politológus ugyancsak azt mondta, hogy bevizsgáltatja a telefonját. A legújabb fejlemények szerint már akár bűncselekmény valósíthat meg, ha valaki kérdéseket tesz fel a Pegasus kémszoftverről - legalábbis ha elfogadjuk a belügyminiszter jogértelmezését. Mint lapunk is beszámolt róla , lényegében a jogi felelősségrevonás lehetőségét pedzegette Pintér Sándor, amikor az RTL Klub stábja kérdéseket kívánt neki feltenni a témában.