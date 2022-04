Nem elég, hogy a háború építőanyag hiányt és drágulást hoz, szakemberekből sincs elég

Az orosz-ukrán háború az építőipart is nehéz helyzet elé állítja: a termékek importjának ellehetetlenülése emeli az árakat és lassítja a kivitelezést. Az építőipari cégek azonban ennél is nagyobb problémának látják a szakemberhiányt – derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felméréséből.

Tavaly a járvány ellenére az ágazatban működő vállalkozások háromnegyedének nőtt az árbevétele, összességében pedig 13 százalékkel, 5389 milliárd forintra emelkedett az építőipari termelés. Az ÉVOSZ az idei évre is 5-6 százalékos bővülést vetített előre korábban, ám az orosz-ukrán háború miatt jelenleg stagnálásra számít. A szakszövetség az állami megrendelések jelentős, mintegy 500 milliárd forintos csökkenésével kalkulál, a lakossági megrendeléseknél pedig stagnálást vár, ugyanakkor egyelőre nem számol azzal, hogy az áremelkedések hatására csökken a lakásépítési és felújítási volumen. Az ÉVOSZ szerint bővülő megrendelést a magánszektor ipari, mezőgazdasági és logisztikai célú beruházásai hozhatnak 2022-ben.

Az ÉVOSZ 400 céget kérdezett meg az aktuális piaci helyzetéről. A válaszadó cégek 83 százaléka a tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőként ezúttal is a szakemberhiányt emelte ki, az orosz-ukrán háborút pedig 80 százalékuk látja akadálynak. Utóbbival vélhetően összefügg a harmadik leggyakrabban felhozott probléma, vagyis az, hogy a cégek 77 százaléka beszerzési nehézségekkel szembesül. Az orosz-ukrán háború a vállalkozások 89 százaléka szerint építőanyaghiányt, 93 százaléka szerint pedig az árfolyamingadozások miatt veszteségeket okoz. Az ÉVOSZ úgy látja: a kivitelezők és a megrendelők is komoly vesztesei a háborús helyzetnek. A kivitelezések ugyanis rendkívül lelassulhatnak és jóval drágábbak lesznek. A vállalkozások várakozásai szerint az idén az építőanyagok ára 25, a fuvarköltség 23, az építési törmelék elszállításának és lerakásának díja 22, a bérköltség pedig átlagosan 15 százalékkal emelkedik. Az építőanyagokon belül a hőszigetelő anyagok 29, a faanyagok 28, a cement 25, a gépészeti szerelvények, az elektromos kábelek, vezetékek 23, a tetőcserép, a tégla, a hideg padlóburkolatok, a szanitrek, az elektromos szerelvények, a bitumenes szigetelőanyagok 22 százalékos drágulására számítanak, de a többi építőanyag esetén is az inflációt meghaladó árnövekedést várnak.

Az építőipari cégek harmada szerint munkaerőhiányt is hoz a háború, holott a vállalkozások 85 százaléka már így is azt mondja, hogy nincs elég szakmunkása a megrendelések teljesítéséhez. Legnagyobb hiányt a szakipari munkáknál jeleztek, de nincs elég mérnök sem. A háború miatt a helyzet tovább romlott, hiszen az ukrajnai vendégmunkások otthonrekedtek. Eközben a cégeknek komoly kihívást jelent a munkaerő megtartása, képzése és továbbképzése. A következő fél évben így a cégek alig több, mint negyede számol csak létszámbővüléssel.