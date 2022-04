A „rezsicsökkentett” hazai üzemanyag az ötödik legolcsóbb Európában, még Máltán is kevesebbe kerül a dízel, mint nálunk

Az orosz, belorusz és ukrán benzin- és gázolajtarifa hagyományosan verhetetlen.

A „rezsicsökkentett” hazai üzemanyag Európa-szerte az ötödik legolcsóbb – derül ki a Cargopedia.hu Európa 42 államára kiterjedő, heti frissítésű adatbázisa alapján végzett számításainkból. A legutóbbi, április 4-i kimutatás a magyarországi benzin- és gázolaj-átlagárat egyaránt közel 496-496 forintra teszi. Ez a piaci árú prémiumüzemanyagok terjedése mellett leginkább arra utal, hogy a kormánytilalom nyomán egyre több nehézgépjármű kényszerül piaci áron tankolni. Az alapüzemanyagokra tavaly november 15-én bevezetett, 480 forintos felső árkorlát óta a magyarországi ár 465 és 501 forint között mozgott.

Európa legolcsóbb üzemanyagát változatlanul a – világ egyik legnagyobb kőolaj-kitermelőiként is ismert - oroszok mérik. Az adatbázis szerint ott most átlagosan 216 forint a benzin és 221 forint a gázolaj literje. Utána következnek a Fehéroroszok, majd Ukrajna 397, illetve 439 forintos átlagárral. Bár északkeleti szomszédunk az elmúlt évtizedek során verhetetlen üzemanyag-áraival térségünkben rendre a legolcsóbbnak számított, az ott dúló háború miatt most ez a szempont kevéssé jelent vonzerőt az üzemanyag-ingázók számára.

A negyedik helyezett benzinben Törökország, gázolajban pedig Málta. Az uniós szigetországban ráadásul több mint harminc forinttal olcsóbban mérik a dízelt. Ez utóbbi tény legalábbis árnyalja a német statisztikai hivatal számításaira hivatkozva hétfőn napvilágot látott híreket, miszerint a benzin mellett a hazai gázolajár is unió-szerte a legolcsóbb lenne. (A kormány-sajtóorgánumok ama címei, miszerint Európában nálunk lenne a legolcsóbb az üzemanyag, természetesen tényszerű valótlanság.)

A 480-as „árstop” elmúlt öt havában egyébként a magyar helyezés nem sokat változott. Azóta csak a moldáv, román, észak-macedón, bosznia-hercegovinai, bolgár és lengyel árak előztek be. A nyugat-európai államokban akkor és azóta is többet kértek az üzemanyagért. Amiként öt hónapja, most is a literenként átlag 888 forintnak megfelelő euróval most is a holland benzin a legdrágább, mögötte a skandináv államokkal. Dízelben Svédország vezet 926 forintos tarifával, a finnek, a norvégok és a hollandok előtt. November közepe óta a holland benzin 22, a svéd gázolaj pedig 31 százalékkal drágult.

Magyarország és a környező 7 állam rangsorában tavaly novemberben még nálunk mérték a negyedik legdrágább benzint és a harmadik legdrágább gázolajat. A környező államok áremelései nyomán innen fokozatosan javult helyezésünk, eladdig, hogy január vége, illetve február eleje óta, Ukrajna után, mindkét termék nálunk a második legolcsóbb. Utoljára a románokat előztük meg.

Szintén figyelemre méltó, hogy a korábban üzemanyag-árstopot hirdető horvátoknál most 674 és 715, szlovéneknél 573 és 579, illetve lengyeleknél pedig 550 és 632 forint a benzin- és dízeltarifa átlaga.

Szakértők szerint mindennek nyomán egyre több európai fuvarozó, illetve határ-menti lakos jár át Magyarországra tankolni. Bár a magyar kormány március közepén megtiltotta a 3,5 tonna feletti, külföldi járműveknek, hogy 480 forintért tankoljanak, az ennél könnyebb, külföldi rendszámú járművek tulajdonosai változatlanul élénken tankolnak. Illetve a kutasok a nehezebb gépjárművek esetén is csak nehezen szereznek érvényt a tilalomnak.

Orbán Viktor múlt heti sajtótájékoztatóján egyébként több utalást is tett a most május 15-ig hatályos üzemanyagár-stop további fenntartására. Szavai szerint legalábbis, az infláció megfékezése érdekében, ameddig csak lehet, fenntartaná az intézkedést. Szakértők szerint az árkorlát fenntartása elsősorban a gyenge tőkeerejű, „kis”, vidéki kutakat sodorja csődbe. Mára becslések szerint a közel ezerből anyagi ellehetetlenülés miatt már több mint ötven kis kút bezárt, illetve mintegy kétszáz már menthetetlen.