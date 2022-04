Márki-Zay: Katasztrofális lenne, ha bárki azt hinné, Gyurcsánnyal vagy Dobrevvel lehet választást nyerni

A politikus jelezte, mindenképpen megalapítja saját pártját.

Olyan a helyzet a választási vereség után, mintha 1989-ből, amikor már közelinek tűnt a rendszerváltás, visszaestünk volna 1970-be: nem látszik, mikor bukik meg a rendszer - jelentette ki az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Márki-Zay Péter nem látja, mitől lenne jobb a helyzet a négy év múlva esedékes választáson, mivel akkor nem a háború vagy a migránsok, hanem valami más ellen folytat hazugságkampányt a Fidesz. Meglátása szerint valami külső trauma kell a kormányváltáshoz. Kijelentette, eddig volt remény, hogy még ezen a terepen, az Orbán által kialakított szabályok között, az Orbánnak lejtő focipályán is lehet győzni, és most kiderült, hogy nem. Sőt, még az ellenzéki szavazók egy része is elhitte a sok fideszes hazugságot a háborúról, az egészségügyről, a minimálbérről, ők is átszavaztak. Ha kellően sokáig ismételgetnek egy hazugságot, az emberek jó része hajlamos elhinni. Az ellenzéknek viszont nincs olyan kapacitása, hogy ezzel szembemenjenek - magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy lát-e magában hibát, úgy felelt, hogy „természetesen”. Van tévedés abban, hogy őt hibáztatják a vereségért több ellenzéki párt vezetői, és ezt nem maga miatt mondja, hanem mert nagyon téves következtetésekre jut, aki szerint ez az ő személyén múlt. A baloldali szavazók megvoltak, ha nem így lett volna, akkor nem a Mi Hazánk, hanem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jutott volna be a parlamentbe. A jobboldali szavazók nem voltak hajlandók a voksukat adni egy olyan listára, amelyen Gyurcsány Ferenc és a DK is ott van, és „elég prominens”. Tévedésnek tartja a volt miniszterelnök azon gondolatát is, amely szerint az ellenzéki összefogás nyert volna Dobrev Klárával.

- vélekedett. Elmondta, momentumos, párbeszédes és szocialista politikusokkal beszélt a választás után, de „a most Gyurcsány Ferenc által irányított három párt” jelöltjeivel nem vagy kevesebbet. Jobbikosokkal is beszélt, de Jakab Péter elnökkel nem, viszont DK-s ismerősét is felhívta.

Márki-Zay Péter kitért arra is, hogy mindenképpen megalakítják az Európai Néppárthoz tartozó pártot, ugyanakkor most semmit sem lehet elérni a parlamenti politizálással. Pártokra legközelebb az európai parlamenti választáson lesz szükség.