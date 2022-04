Az amerikaiak szerint akár 2022 végéig is tarthat az orosz-ukrán háború

Erről két névtelenséget kérő európai tisztségviselő beszélt arról a CNN-nek, hogy amerikai feltevések szerint akár 2022 végig is elhúzódhat Oroszország háborúja Ukrajna ellen. Ezt állításuk szerint a demokrata Biden-adminisztráció részéről Antony Blinken külügyminiszter árulta el nekik, ők maguk pedig úgy gondolják, a Kelet-Ukrajnára korlátozódó harcok is négy vagy hat hónapig tarthatnak még, ráadásul minden valószínűség szerint patthelyzetben fognak véget érni.

