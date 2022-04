Megvan a döntés, eddig teljesen ismeretlen jobbikos politikus kapja Márki-Zay Péter parlamenti mandátumát

Végh Noémi nem indult egyéni jelöltként április 3-án.

Végh Noémi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikusa veheti át Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt mandátumát – írják közös közleményükben a magukat demokrata ellenzéki pártoknak nevező szervezetek.

Az MSZP honlapján fellelhető dokumentum szerint a Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért, Momentum, Demokratikus Koalíció, Jobbik, LMP egyhangú döntéseket hoztak a megüresedett listás mandátumok betöltéséről.

A Márki-Zay Péter helyére kerülő jobbikos politikus az ellenzék közös országos listájának 39. helyén szerepelt, vagyis ő a mandátumot nem szerző jelöltek közül az első. Végh Noémi egyébként nem indult egyéni jelöltként, így az eddig ismeretlen ellenzéki politikusról egy fotón kívül más információ nincs a Nemzeti Választási Iroda oldalán.

Bár a mandátumot a törvény szerint eleve Végh Noéminek kell kapnia, a momentum frakciójába beülő Hadházy Ákos Márki-Zay Péter döntése után, miszerint a parlamenti képviselőség helyett inkább Hódmezővásárhely polgármestere marad, azt javasolta, hogy a megüresedő helyre Szél Bernadett kerüljön, akivel ketten együtt négy éve távoztak az LMP-ből. Minderről vita alakult ki, és még a Párbeszéd is bejelentkezett volna a helyért, mondván, Márki-Zay Péter az ő frakciójába ült volna be.

Ugyanakkor a hat párt most arról is döntött: Karácsony Gergely országgyűlési képviselői mandátumát a Párbeszéd Magyarországért politikusa Szabó Rebeka töltheti be, míg Dobrev Klára helyett – egy korábbi megállapodás alapján – az LMP-s Bakos Bernadett ülhet majd be a parlamentbe, így biztosítva, hogy pártjának is lehessen frakciója.