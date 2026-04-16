Nem lesznek követői Demeter Mártának

Vállalja, amit a kilépését bejelentő levelében leírt, a dokumentumot viszont nem ő szivárogtatta ki a Magyar Nemzetnek. Erről az MSZP-ből és a parlamenti frakcióból frissen távozott Demeter Márta beszélt szerdán lapunknak, aki saját bevallása szerint tudatosan készült erre a lépésre. Gőgös Zoltán, a szocialisták elnökhelyettese viszont a Népszavának azt állította, Demeter nem mérte fel a valós lehetőségeit. Az elnökhelyettes szerint a távozó képviselőnek nem lesznek követői.