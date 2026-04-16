A leköszönő állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos alulmaradt tiszás kihívójával szemben a vasárnapi választáson.
A Magyar Állami Operaház fideszes főigazgatója azt hangsúlyozza, hogy sem a pályázati kiírásban, sem a szerződésében nem az áll, hogy a megbízatása a kormányváltásig szól.
Az országgyűlési képviselő mandátumához ragaszkodó politikus egy nap késéssel reagált a hírre, hogy az eddigi pártja a parlamenti frakcióból is kizárja.
A korábbi MSZP-s politikus, Alföldi Róbert édesapja 84 éves volt.
Nem stimmelnek a számok, de a párt nem kételkedik a parlamenti gazdasági bizottság elnökében.
Végh Noémi nem indult egyéni jelöltként április 3-án.
Amit egy kormánypárti újságíró megtehet, az egy ellenzéki képviselőnek tilos.
A Fidesz frakció saját halottjának tekinti a volt szerencsi polgármestert.
Hirt Ferenc a Fidesz-KDNP országos listájáról jutott a parlamentbe. 51 évet élt.
Vállalja, amit a kilépését bejelentő levelében leírt, a dokumentumot viszont nem ő szivárogtatta ki a Magyar Nemzetnek. Erről az MSZP-ből és a parlamenti frakcióból frissen távozott Demeter Márta beszélt szerdán lapunknak, aki saját bevallása szerint tudatosan készült erre a lépésre. Gőgös Zoltán, a szocialisták elnökhelyettese viszont a Népszavának azt állította, Demeter nem mérte fel a valós lehetőségeit. Az elnökhelyettes szerint a távozó képviselőnek nem lesznek követői.
Hatvannyolc éves korában meghalt Koleszár Lajos, az MSZP volt országgyűlési képviselője, a miskolci Semmelweis Kórház egykori igazgató-főorvosa, szakmai igazgatója - tudatta a szocialista párt.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára emelkedett legtöbbet szólásra az idén az Országgyűlés ülésein, a KDNP-s képviselő 410 alkalommal kért és kapott szót – írta az MNO.hu.
Elhunyt Herbst János, a Fidesz volt parlamenti képviselője – írja a Magyar Nemzet.
Életének 67. évében hosszú betegség után elhunyt Soós Győző, az MSZP volt országgyűlési képviselője - közölte a párt szerdán.
Az ellenzék helyett adott be módosítót a kormány?
Elhunyt Lasztovicza Jenő, a Fidesz országgyűlési képviselője – közölte a kormánypárti frakció csütörtökön.
Miniszterelnöki biztossá nevezték ki december 3-i hatállyal Farkas Flóriánt - tették közzé a pénteken megjelent Hivatalos Értesítőben.
A 35 éves Kiss László a kormányváltók jelöltjeként a fővárosi III. kerületében szerzett egyéni mandátumot április 6-án. A történelemtanárként dolgozó szocialista politikus eddig önkormányzati képviselő volt, újonc lesz a parlamentbe. A kampányban rendet, tisztaságot és biztonságot ígért, és úgy véli sikeresen, hiszen választókerületében a kétharmad a kormányváltásra szavazott. Az országos kudarcnak szerinte több oka is van; az egyik a Fidesz által kidolgozott választási rendszer, illetve nem tudták megszólítani üzeneteikkel a kistelepüléseken élőket.
Normál esetben a sport mellékes téma a választási kampányokban. Nyilván így lenne ez most is, ha Orbán Viktor kormánya nem nyilvánította volna stratégiai ágazattá a sportot, s nem öntené bele a milliárdokat. De minthogy a miniszterelnököt ragályos betegségként taglózta le a stadionépítési láz, a sport ezúttal a választási kampány slágertémájává lépett elő.
Szabálytalanságokra hivatkozva nem adták át hétfőn az október végéig bérelt állami földeket a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. vezetrői a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) képviselőinek. A kishantosiak bírósághoz fordulnak a pályázat kiirsáa és elbírálása miatt. Szabó Rebeka, a PM független országgyűlési képviuselője az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságában javasolta új pályázat kiírását, amelyben a feltételek között szerepel az ökogazdálkodás vállalása is.