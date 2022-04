Von der Leyen: Oroszország megbízhatatlan, de felkészültünk erre a forgatókönyvre

Indokolatlan és elfogadhatatlan, hogy Oroszország a gázt zsarolási eszközként használja - közölte az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen szerint ez ismét megmutatja, Oroszország megbízhatatlan, ha a gázellátásról van szó. Egyúttal jelezte, felkészültek erre a forgatókönyvre és szoros kapcsolatban állnak valamennyi tagállammal. Azon dolgozunk, hogy alternatív szállítási módokat és a lehető legjobb feltöltöttségi szinteket biztosítsuk az EU-ban. Kitért arra is, már keresik annak a módját, miképp adjanak összehangolt uniós választ a történtekre. Az európaiak számíthatnak támogatásunkra, akiket mindez érint - tette hozzá.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.