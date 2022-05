Beiktatták Emmanuel Macront, 2027-ig ő Franciaország elnöke

Szüntelen cselekvést ígért egy „még függetlenebb nemzet” létrehozása érdekében. Tisztában van azzal, hogy súlyos időket élünk.

Ez a negyedik alkalom az 1958 óta tartó V. köztársaság történetében, hogy újraválasztották az államfőt, így Charles de Gaulle, Francois Mitterrand és Jacques Chirac újbóli beiktatásához hasonlóan az elnök nem hagyta el a hivatalát. Az Elysée-palotában rendezett rövid ünnepséget a franciák a televíziók képernyője előtt élőben követhették.

Emmanuel Macron Georg Friedrich Händel Op.3-as concerto grosso művének zenéjére vonult be a díszterembe, ahol Laurent Fabius, az alkotmánytanács elnöke megerősítette, hogy az elnökválasztás április 24-i második fordulójában a franciák a szavazatok 58,55 százalékával választották újra köztársasági elnöknek. Fő vetélytársa a második fordulóban a szélsőjobboldali Marine Le Pen volt, az első szélsőjobboldali jelölt, aki 40 százalék feletti eredményt ért el elnökválasztáson Franciaországban.

Az újraválasztott elnök második ötéves mandátuma egy hét múlva, május 14-én éjfélkor kezdődik.

Az alkotmánytanács elnöke emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron első mandátuma válságokkal volt teli az egészségügy, a közbiztonság, a szociális kérdések, az energetika és a pénzügyek terén, amelyeknek még lehetnek következményei, mindenekelőtt az aggasztó demokratikus elégedetlenkedésben. Victor Hugót idézve ezért azt kérte Emmanuel Macrontól, hogy ezekben a zavaros időkben legyen a jog szolgálója és a kötelesség rabszolgája.

Emmanuel Macron, mint minden megválasztott elnök, ismételten megkapta a francia becsületrend legmagasabb fokozatát, a nagykeresztet. Rövid beszédében a „szüntelen cselekvést” ígért egy „még függetlenebb nemzet” létrehozása érdekében. Tisztában vagyok azzal, hogy súlyos időket élünk - mondta az elnök az ukrajnai háborúra utalva. Ígéretet tett arra, hogy „új módszerrel„ fog szolgálni, a franciákat jobban bevonva a döntéshozatali folyamatokba, valamint a gyerekeinknek egy élhetőbb bolygót és élhetőbb és erősebb Franciaországot hagy maga után.

A beiktatási ünnepségre mintegy 450 vendég kapott meghívást, az államfő és felesége hozzátartozói mellett jelen voltak a leköszönő kormány tagjai, a politikusok között pedig Nicolas Sarkozy és Francois Hollande korábbi elnök az első sorban, egymás mellett foglaltak helyet.

Az elnök egyesével üdvözölte vendégeit, akik között egészségügyi dolgozók, önkormányzati képviselők, a civil szervezetek képviselői, sportolók és művészek is feltűntek, jelezve ezzel a következő öt év kormányzati prioritásait. Emmanuel Macron ezután az Elysée-palota parkjában a francia himnusz, a La Marseillaise hangjaira katonai díszszemlét tartott. A ceremóniát huszonegy ágyúlövés zárta le az Invalidusok terén.

Emmanuel Macron új mandátuma csak egy hét múlva kezdődik, első lépésként egy új miniszterelnök és kormánya kinevezésével, alig egy hónappal a nemzetgyűlési választások előtt.

A kiszivárgott hírek szerint a múlt héten többen is visszautasították a kormányfői posztot, köztük a Nexity ingatlancsoportot irányító Véronique Bédague, aki a miniszterelnöki hivatal kabinetvezetője volt akkor, amikor Emmanuel Macron a gazdasági miniszteri posztot töltötte be 2014 és 2016 között. Nemet mondott a felkérésre Valérie Rabault szocialista képviselő is, mert nem ért egyet a nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 62 évről a tervezett 65 évre emelésével.

Az elnöki hivatal csak annyit közölt, hogy az államfő eddig még senkinek nem ajánlotta fel a miniszterelnöki posztot. A sajtóban felmerült Julien Denormandie mezőgazdasági és Elisabeth Borne munkaügyi miniszter neve is, mindketten technokrata politikusnak számítanak.

Emmanuel Macron vasárnap részt vesz a párizsi Diadalívnél a náci Németország felett aratott második világháborús győzelem évfordulós megemlékezésén. Hétfőn Strasbourgba várják, ahol az Európai Parlamentben mond beszédet az Európa-nap alkalmából, majd onnan Berlinbe utazik tovább, ahol újraválasztása óta első külföldi hivatalos látogatásán Olaf Scholz német kancellár fogadja.