2022-05-13 11:17:00

Lázár János: Országépítésre mindig vállalkozom

Az áprilisi parlamenti választáson „visszatérő” fideszes képviselő bármilyen munkát elvállal az új kormányban, de leginkább az „országépítés” az, ami fekszik neki.

Hódmezővásárhelyen tartott úgynevezett kocsmafórumot Lázár János, aki maga sem számított győzelemre választókerületében, de végül legyőzte a megyei jogú város független polgármesterét, az ellenzéki miniszterelnök-jelöltként is induló Márki-Zay Pétert. A hvg.hu tudósítása szerint, ahogy az új Országgyűlés megalakulása előtti kormánypárti fotózásról, úgy a fórumról is elkésett. Korábbi esetről elárulta, hogy a fideszes frakcióvezető, Kocsis Máté – akitől emiatt kapott egy vekkert – nem hitte el a magyarázatát arról, hogy elaludt volna. A 2018 előtt még a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban közölte:

Lázár, mint hangsúlyozta, az elmúlt négy év kormányzati mellőzését nem élte meg száműzetésként, s a többi között a mezőhegyesi ménesbirtok kormánybiztosi munkáját, a birtokot finanszírozó alapítvány kuratóriumi tagságát „inspiráló feladatként” élte meg. Most már tudja – miután meghívást kapott a miniszterelnöktől a Karmelita-kolostorba egy kormányalakítási ebédre –, hogy Orbán Viktor kormányfő milyen munkát szán neki, de előre nem mondja el, mi az, mert azt a kormányfő jelenti majd be. Azonban lehet, hogy nem is miniszteri feladatot kap, ugyanis sokat sejtetően arról beszélt:

A „szenvedéshez” adalékul szolgál, hogy – amint a portál írja – időközben összebarátkozott az általa 2013-ben még az ország első számú uzsorásaként emlegetett Csányi Sándor OTP-vezérrel, agrár-nagyvállalkozóval, akitől sokat tanult az elmúlt négy évben, ahogy azelőtt Orbán Viktortól.

A Márki-Zay Péterrel kötött „fegyverszünetről”, az általa kezdeményezett megbeszélésükről azt mondta, hogyha békét nem is kötöttek, de „a polgárháborút” le kell zárni, megjegyezte, hogy az egyéni parlamenti képviselők másként élik meg a politikát, mint a listáról bejutottak, akik „kocsival felhúzódnak a Rózsadombra vagy a Svábhegyre”.

Mindez azonban nem akadályozta meg Lázárt abban, hogy ne minősítse, ami az elmúlt négy évben, a polgármesteri székben utódjának is számító Márki-Zay idején történt, amit a fideszes politikus viszályként, a város kettészakításaként írt le, s szerinte 2018-ban „a városházán 300 embert mészároltak le, tiszta ‘50-es évek uralkodtak”. Ő személy szerint a jelenlegi polgármester végső bukására számít, legkésőbb 2024-ben, s azt állította, hogy egy nő fogja legyőzni, s ő öt olyan nőt is ismer a városban, aki erre képes. A nagypolitikával kapcsolatban a fideszes országgyűlési képviselő csak rosszabbra számít, s határozottan állította:

A hivatalos és kevésbé hivatalos kormányzati, kormánypárti politikával szemben Lázár János „mesének” nevezte, hogy az oroszok Ukrajnában „csak önmagukat védik”. Oroszországot „expanzív hatalomnak”, az oroszokat pedig veszélyeseknek nevezte. A Paks 2 beruházást, az új atomerőművet szerinte az egyre dráguló energiaárak miatt meg kell építeni, de hogy kivel, arra nem tért ki. Víziója szerint a felhasznált áram felét Magyarországnak atomerőműben kell megtermelnie, a másik 50 százalék nagy részét napelemparkokból kell nyerni, a fosszilis erőműveket pedig le kell állítani.