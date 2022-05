P. L.;

Székelyföld;Novák Katalin;Románia;szélsőjobboldal;

2022-05-29 16:43:00

Kiakadt a román szélsőjobb, lefújta a székelykői betonoszlopot a román trikolór színeivel Novák Katalin látogatása után

Mindezt egy román zászlóval is kiegészítették, nehogy valaki félreértse.

Aktivizálta magát a magyarellenes szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), George Simion, a párt társelnöke egy fotót tett közzé a Facebookon „probléma megoldva!” felkiáltással. A fotón az látható, hogy „valaki” átfestette a román trikolór színeire a torockói Székelykő csúcsán található magasságjelző betonoszlopot, amely előtte még a magyar nemzeti színekben volt látható. Az átmázolást nyomatékosítandó, még egy román zászlót is kitűzött a szélsőjobboldali politikus (vagy valaki más, aki a betonoszlopot átfestette).

George Simion posztja alatt mások mellett a szintén magyarellenes kirohanásairól hírhedt Dan Tanasă is lelkendezett egyet. Az akcióra azt követően került sor, hogy Novák Katalin magyar államfő múlt héten Erdélyben járt, amelynek alkalmából tett egy túrát a Székelykőn is, s közzétett egy fotót az akkor még magyar trikolórban látható oszloppal. A Transtelex megjegyzi, hogy az oszlop egyébként folyamatos konfliktus tárgyát képezi, időről időre átfestik, hol magyar, hol román színekre.

Novák Katalin látogatásán egyébként a szélsőjobb mellett több más román politikus is háborgott egy sort, Titus Corlăţean, a román szenátus külügyi bizottságának szociáldemokrata elnöke a Transtelex szerint például azt állította, hogy a román állami intézmények szakmaiatlanságról és gyengeségről tettek tanúbizonyságot, mert Novák Katalinnak „a szabályoknak megfelelően” előbb hivatalos vagy munkalátogatást kellett volna tennie Romániában, amelynek magában kellett volna foglalnia egy megbeszélést Klaus Iohannis államfővel, és csak ezután következhetett volna a magánlátogatás Erdélyben. Azt is elfogadhatatlannak nevezte, hogy Novák Katalin Magyarország elnökeként elmondása szerint valamennyi magyar elnökének vallotta magát, s azt állította, hogy minden magyart képvisel, így a román állampolgárságú és Romániában élő magyarokat is.

Romániában egyébként hetek óta intenzív magyarellenes hangulatkeltés zajlik, nagy botrány kerekedett például abból, hogy a román hokiválogatott székely tagjai a magyarokkal lejátszott vb-meccs után csatlakoztak az ünneplő tömeghez, akik a székely himnuszt is elénekelték. Azt is nagy felháborodás kísérte, hogy Tánczos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter is részt vett a meccsen, aki csíkszeredai hokis mezben és magyar trikolórban mutatkozott.

Mindezek függvényében érdekesség, hogy - amint arról lapunk beszámolt - a szélsőséges AUR és vezetője, George Simion ugyanakkor kvázi példaképként tekint Orbán Viktorra, például a Brüsszellel való viaskodás és a kisebb pártok bekebelezésében mutatott hatékonysága miatt.