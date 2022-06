Gy. D.;Á. Z.;

2022-06-02 20:43:00

Eljárást indít a Médiatanács a Metropol „koldustérképe” miatt

A testület korábbi megállapítása szerint a Ripost hajléktalangyalázó címlapja a „kirekesztéssel ellentétes üzenetet fogalmazott meg” .

Eljárást indít a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Metropol kiadója, Mediaworks Hungary Zrt. ellen, mivel az ingyenesen terjesztett „napilap” a hajléktalanság problémáját leegyszerűsítő módon, általánosítva, a fedél nélkül élő embereket kábítószerfüggő, erőszakosan kéregető csoportokkal azonosítva ábrázolhatta. A lap nyomtatott és online verziójában is megjelent cikk felveti a kirekesztés gyanúját, emellett felmerülhet, hogy öncélúan, megalázóan és sérelmesen mutattak be kiszolgáltatott személyeket – áll abban a közleményben, amely az NMHH honlapján jelent meg.

Az „Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?” című cikkben – olvasói levelek és fotók alapján – a Fidesz-közelbe vezényelt Index 2021-es uszító cikksorozata nyomán „Budapesten működő, „erőszakosan kéregető, szervezett csoportokról” számoltak be, együtt említve a hajléktalanságot az erőszakos kéregetéssel és a kábítószer-fogyasztással. A lap a cikkhez kapcsoltan egy térképet is közzétett, amelyben azokat a helyeket jelölték, ahol erőszakos koldusokra számíthatnak a járókelők. Emellett illusztrációként olyan fotókat is bemutattak, amelyeken földön fekvő, alvó vagy magatehetetlen állapotban lévő emberek láthatók.

Az NMHH Médiatanácsa bejelentés alapján kezdte vizsgálni az említett írást. A tájékoztatás szerint a hatóság arra keresi a választ, hogy a cikk a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket öncélúan és sérelmesen mutatta-e be, valamint megsértette-e a kirekesztést tiltó törvényi rendelkezéseket.

A Médiatanács 2019-ben eljárást indított egy hasonló tartalom, a Ripost híres hajléktalangyalázó címlapja ellen, amit azzal indokolt, hogy a szóban forgó cikk kirekesztő, gyűlöletkeltő, öncélú és sértő volt, valamint az emberi méltóságot sem tartotta tiszteletben. Ezzel szemben a grémium „nem találta kirekesztésre alkalmasnak a Ripost nyomtatott és online lap »Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?« című novemberi írását”. Akkori megfogalmazásuk szerint „a Ripost-cikk a közterületen élőket érintő jogszabály-módosítás hatásaival foglalkozott, de a hajléktalanok összességét nem ábrázolta sematikusan és egyoldalúan, hanem azokat az embereket emelte ki, akik nem rendeltetésszerűen használják a közterületeket, és éppen a kirekesztésükkel ellentétes üzenetet fogalmazott meg.”