MTI-Népszava;

Európai Tanács;szankciók;elfogadás;Oroszország;

2022-06-03 11:35:00

Az Európai Unió elfogadta a hatodik szankciócsomagot Oroszország ellen

Az Ukrajna elleni orosz agresszió miatti újabb büntető intézkedések magukban foglalják az olajembargót, a pénzintézetek kizárását a SWIFT-rendszerből és a háborús bűnösök felelősségre vonását is.

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a hatodik, a gazdasági társaságokat és egyéneket büntető intézkedések alá helyező, olajembargót is magában foglaló szankciós csomagot Oroszországgal és Belarusszal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország továbbra is folytatja az Ukrajna elleni agressziót – közölte jelentette be pénteken a testület.

Ez már a hatodik köre azoknak a büntetőintézkedéseknek, amelyeket az Európai Unió hatályba léptet Oroszországgal szemben Ukrajna február 24-i lerohanásáért és a ma éppen 100 napja tartó háborúért. Nem annyira szigorú, mint amilyennek eredetileg szánták, Orbán Viktor magyar miniszterelnök legalábbis a Kreml érdekeinek megfelelően elérte, hogy a Barátság vezetéken szállított kőolajra ne terjedjen ki a hatálya, és azt is, hogy az orosz ortodox egyház vezetőjét, a háborús uszító Kirill pátriárkát ne szankcionálják.

Az Európai Unió hatodik szankciós csomagja egyebek mellett megtiltja a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Oroszországból az EU-ba, de átmeneti kivételt biztosít a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőségekkel.

A csomag újabb orosz pénzintézeteket zár ki a SWIFT globális elektronikus fizetési rendszerből, három nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós műsorszórási tevékenységének betiltásáról rendelkezik, továbbá az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket von a büntető intézkedések hatálya alá.