"Mert mindannyian magunk vagyunk"

Ma délután ismét Budapest Pride Felvonulás. A 21. alkalommal megrendezett, bő egyhetes fesztivál fő eseménye most sem lesz kordonmentes, ahogyan a társadalom sem vált meg előítéletes, kirekesztő magatartásától leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű tagjaival szemben. A Pride üzenete éppen ezért az idén is az elfogadás, az egyenlőtlenségek és bántalmazások felszámolása, hiszen a közösség tagjai - ahogyan a fesztivál idei mottója is - azt vallják: a társadalom velük, "Velünk teljes!"