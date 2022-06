Á. B.;Á. Z.;

Ukrajna;orosz megszállás;Petro Porosenko;Orbán Viktor;bucsai tömegmészárlás ;

2022-06-04 09:41:00

Orbán Viktort meghívták Bucsába, hogy a tömegmészárlás helyszínén gondolkodjon egy kicsit a jövőjéről

Magyarország számára mérgező, ha az üzleti érdekeit az értékek elé helyezi ľ jelentette ki a volt államfő, Petro Porosenko.

A volt ukrán elnök meghívta Orbán Viktort Bucsába, hogy az ottani tömegmészárlás túlélőivel beszélve gondolja át az Oroszországhoz fűződő üzleti kapcsolatait - írja az Euronews.

Mint mondta, Magyarország számára mérgező, ha az üzleti érdekeit az értékek elé helyezi.

- fogalmazott.

Azt hangoztatta, „putyinmentesíteni” kell Oroszországot, mivel a jelenlegi elnök akkor is veszélyt jelent az európai kontinensre, ha meg tudjuk állítani a háborút. Itt demokratikus eszközökről, szankciókról, embargóról beszélünk. Amikor az oroszok meggyűlölik azt, hogy ők fizetik meg mindennek az árát, hogy egy mániákus elnökük van, akkor megnyílik majd előttünk az esély - tette hozzá.

Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás (ESZ) nevű ellenzéki párt vezetője 2014 és 2019 között volt Ukrajna elnöke, a jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij győzte le. Viszonyuk nem éppen felhőtlen, amiről nemrég írtunk is.

Azt egyébként túlzás nélkül lehet állítani, hogy Orbán Viktor ellenfélnek tartja Volodimir Zelenszkijt azóta, hogy az ukrán elnök az egész világ előtt megszégyenítette, amiért Oroszország érdekeit képviseli.Április 3-i győzelmi beszédében a Fidesz elnöke, régi-új miniszterelnök nyíltan ellenfélnek nevezte Ukrajna első emberét. – Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körülöttünk, a brüsszeli bürokraták, a Soros-birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt – fogalmazott akkor Orbán Viktor.

Arról, hogy a kivonuló orosz katonai egységek mit művelhettek a Kijevtől 25 kilométerre északnyugatra fekvő Bucsában, április 1-én röppentek fel az első hírek helyszíni fénykép- és videófelvételek nyomán, amelyeken utcán heverő és egy templom mellett tömegsírba temetett holttesteket lehetett látni. Több áldozat kezét hátracsavarták és összekötözték, mielőtt közelről, jellemzően egyetlen fejlövéssel kivégezték volna. A Reuters és az AP újságírói jártak Bucsában, láthatták a holttesteket az utcákon és a tömegsírban is. Hétfőn Bucsa miatt Joe Biden amerikai elnök háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyint, hozzáfűzve, minden információt össze kell gyűjteni, hogy az orosz elnököt törvény elé állíthassák.