Koalíciót ajánl Volodimir Zelenszkijnek a volt ukrán elnök, hogy megmentsék Kijevet a pusztulástól

Petro Porosenko volt ukrán elnök ötpontos tervvel állt elő arról, hogyan élheti túl az ukrán főváros az egyre intenzívebb orosz csapások miatt állandósult légiriadókat, és felajánlotta – immár nem először –, hogy a háború új szakaszában szükséges válságintézkedések elfogadásához pártja, az ellenzéki Európai Szolidaritás kész összefogni Volodimir Zelenszkij elnökkel egy új típusú kormányban. Az elnöki hivatal nem reagált.