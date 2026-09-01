Petro Porosenko volt ukrán elnök ötpontos tervvel állt elő arról, hogyan élheti túl az ukrán főváros az egyre intenzívebb orosz csapások miatt állandósult légiriadókat, és felajánlotta – immár nem először –, hogy a háború új szakaszában szükséges válságintézkedések elfogadásához pártja, az ellenzéki Európai Szolidaritás kész összefogni Volodimir Zelenszkij elnökkel egy új típusú kormányban. Az elnöki hivatal nem reagált.
Ha lenne elnökválasztás, szinte biztosan indulna második mandátumért Volodimir Zelenszkij, legesélyesebb kihívójának Valerij Zaluzsnij volt vezérkari főnököt, jelenlegi londoni nagykövetet tartják.
Úgy néz ki, nem kell USAID-forrás ahhoz, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon egy másik ország belügyeibe.
A verhovna rada Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök állításait cáfolva megerősítette Ukrajna demokratikusan megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij mandátumát.
Az ukrán törvények tiltják a választás megrendezését hadiállapot idején, Vlagyimir Putyin szerint azonban az ukrán elnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy kötelező érvényű békeszerződéseket írjon alá.
Az oroszok a saját büntető törvénykönyvükre hivatkoznak, de konkrét bűncselekményt nem tüntettek fel. Bűnözőként körözik Petro Porosenko korábbi ukrán elnököt és Olekszandr Pavljukot, az ukrán fegyveres erők szárazföldi erőinek parancsnokát is.
Az egyelőre nem világos, hogy a volt ukrán elnököt pontosan milyen anyagi kár érte azzal, hogy elmaradt a találkozó.
Az ellenzéki párt szerint hiába papol nemzeti szuverenitásról az Orbán-kormány, ha az orosz támadás alatt álló szomszédunk, Ukrajna szuverenitását a semmibe veszi. A kabinet állítja, a magyar állam más jogcímen nem fizetett ki Porosenko részére semmit.
Lehet, hogy Kovács Zoltán magyar államtitkár elszólta magát, és nem Volodimir Zelenszkij jelenlegi ukrán elnök akart leszámolni elődjével, hanem pont fordítva?
Ez némileg meglepő annak fényében, hogy a jelenlegi ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel Orbán Viktor azóta sem óhajt négyszemközt találkozni.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára csak kormány Ukrajna-ellenességét látja igazoltnak a történtek fényében.
A helyi kémelhárítás információja, hogy az oroszok nagyszabású pszichológiai hadműveletének része lehet a Putyin-barát politikusok felhasználása az Ukrajna elleni hangulat felkorbácsolására.
Magyarország számára mérgező, ha az üzleti érdekeit az értékek elé helyezi ľ jelentette ki a volt államfő, Petro Porosenko.
Nem engedték a külföldre a volt elnököt, akire a minap terhelő vallomást tett az oroszpárti oligarcha, Viktor Medvedcsuk. Petro Porosenko és Volodimir Zelenszkij küzdelme a háború közepette is folytatódni látszik.
Petro Porosenkót hazaárulással és terrorszervezetekkel való együttműködéssel gyanúsították meg decemberben.
A volt elnököt a hívei és a rendőrök várták a kijevi reptéren, ahol dulakodás is kitört. Esetleges letartóztatásáról még hétfőn döntenek.
Petro Porosenko ügyvédje szerint ezek koholt vádak.
A korábbi elnök hangoztatta, hogy az oligarchaellenes törvény tényleges célpontja a szólásszabadság, és a hatalom azért fogadtatta el, hogy ellenőrzése alá vonja a tömegtájékoztatást.
Ukrajna korábbi államfőjét kétoldalú tüdőgyulladással vitték kórházba.
A leköszönő elnök szerint alapvetően csak a Moszkva-párti politikai erő ellenezte a jogszabályt.
A családokba és a templomba száműzte a nemzeti kisebbségek anyanyelvét az ukrán parlament által elfogadott nyelvtörvény. Soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a kárpátaljai magyarság.
A hivatalban levő Petro Porosenko kihívója, Volodimir Zelenszkij komikus színész az esélyese az ukrán elnökválasztás vasárnapi második fordulójának.
„Ukrajna államfője nem lehet egy oligarcha” – mondta Zelenszkij. Porosenko szerint ellenfele „gyenge államfő” lesz, amivel veszélybe sodorja az országot.
Porosenko egy vitára gyűlt a sportlétesítményben, csak ez elnökjelölt riválisát nem érdekelte.
Volodimir Zelenszkij és Petro Porosenko választási vitáját a kijevi Olimpiai Stadionban tartják.
„Ha stadion, hát legyen stadion” – jelentette ki. Viszont emlékeztette Zelenszkijt, hogy a jelölti vita nem showműsor.
Feltételül szabta, hogy minden tévécsatornának joga legyen élőben közvetíteni, és minden újságíró jelen lehessen.
Az ukrán államfő biztosra veszi, hogy a Kreml beleavatkozik az elnökválasztásba.
A hadiállapot beszüntetése az ő elvi döntése, amely az ország biztonsági helyzetének értékelésén alapul - közölte Petro Porosenko ukrán elnök szerdán.