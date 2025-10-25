Triplájára nőtt az eladó budapesti panellakások száma, a hirtelen jött keresletet, vagyis az azzal járó áremelkedést láthatóan sok ilyen ingatlan tulajdonosa igyekszik kihasználni.
A tavalyi átlaghoz képest kétszámjegyű drágulás történt a négyzetméteráraknál, a népszerűbb lakótelepeken a milliós négyzetméterár sem ritka.
A panellakásokban élő, jellemzően távhővel fűtő átlagos keresetű családok hiszik is meg nem is, hogy rájuk nem vonatkozik majd a rezsi növekedése, és az Orbán-kormány a téli hónapokban is tartja az ígéretét, hogy számláik nem emelkednek.
Az ingatlanvásárlási elképzelésekre is hatással lesznek a magasabb áram- és gázdíjak.
Szűkülő kínálat, növekvő árak és ennek következtében gyorsuló vevői döntések jellemzik az ingatlanpiacot, mind a téglaépítésű, mind a panelotthonok esetében - derül ki a Duna House áprilisi helyzetjelentéséből.
Egy év alatt is elképesztően megugrott az ingatlanok értéke, Kelet-Magyarországon több mint 300 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért.
Tavaly Budapesten tovább nőttek a lakótelepi panelek árai és egyelőre nincs jele a folyamat mérséklődésének, a legdrágább ingatlanok a Vizafogón és Gazdagréten találhatóak, ahol a panellakások átlagos négyzetméterára tavaly meghaladta a 400 ezer forintot - írja a Duna House adatai alapján az MTI.
Részben leomlott egy kilenc szintes lakóépület Izsevszkben, az oroszországi Udmurtföld fővárosában csütörtökön. A romok alól eddig négy halálos áldozatot emeltek ki - jelentette az Interfax orosz hírügynökség.
A panellakók érdekképviseletei értetlenül állnak a kormány újabb paneles ötletei előtt: ők nem kezdeményeztek semmit, velük nem egyeztetett senki. A felújítást üdvözölnék, a rombolást nem.
A hazai panelépületek életciklusa lejárt, így a kabinet tárgyalásokat kezdeményez az ott lakók érdekképviseleteivel - közölte a Miniszterelnökséget vezető Lázár János a tegnapi Kormányinfón.
Kiégett egy panellakás hétfő este Budapest XV. kerületében, öt ember, köztük két gyerek füstmérgezést szenvedett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Az év első negyedében 6-10 százalékkal nőttek az ingatlanárak Tolna megye két városában, Szekszárdon és Pakson, ahol főleg a panellakásokra és a sorházi lakásokra van élénkülő kereslet. Eközben az új lakásépítések száma nem emelkedik.
Erkélyen tárolt tárgyak égtek egy tízemeletes társasház hatodik emeletén szerda délután Nyíregyházán, a tűz miatt körülbelül kilencven lakásban egyelőre nincsen áram - közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A FŐTÁV Zrt. 2013 őszén hirdetett pályázatot olyan budapesti távfűtéses panelépületek számára, melyek az energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve tudatosan törekedtek a fogyasztásuk csökkentésére számos korszerűsítő beruházás végrehajtásával. A pályázat a lakhatási költségek három meghatározó eleme alapján hasonlította össze az épületeket a 2006. és 2012. év fogyasztásai alapján. A vizsgálatban az épület közös hőfelhasználását, vízfelhasználását és áramfelhasználását vették figyelembe. A szigorú követelményeket támasztó felhívásra beérkezett 13 nevezés közül a szakmai zsűri három nyertest hirdetett.
A kormányváltást követő időszakra, 2020-ig ígér új panel korszerűsítési programot az Orbán-kabinet. Szakértők szerint ez a projekt a Fidesz soha meg nem valósuló választási ígérgetései közé sorolható. A párt ugyanis a 2010-es választások idején is több százezer ingatlan modernizációját vállalta, ám kormányra kerülése után leállítatta a panel lakások átépítésére a szocialista kormányzat által elindított támogatási rendszert is. Így az elmúlt években csak néhány ezer otthon felújítása történt meg kormányzati támogatással. Míg a szocialista vezetés alatt mintegy 200 ezer lakás átalakítása zajlott le, több száz milliárd forint ráfordítással.