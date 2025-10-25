Panellakóknak ígérget a Fidesz

A kormányváltást követő időszakra, 2020-ig ígér új panel korszerűsítési programot az Orbán-kabinet. Szakértők szerint ez a projekt a Fidesz soha meg nem valósuló választási ígérgetései közé sorolható. A párt ugyanis a 2010-es választások idején is több százezer ingatlan modernizációját vállalta, ám kormányra kerülése után leállítatta a panel lakások átépítésére a szocialista kormányzat által elindított támogatási rendszert is. Így az elmúlt években csak néhány ezer otthon felújítása történt meg kormányzati támogatással. Míg a szocialista vezetés alatt mintegy 200 ezer lakás átalakítása zajlott le, több száz milliárd forint ráfordítással.