Wizz Air;extraprofit;jegy;repülés;áremelés;

2022-06-14 13:40:00

Megszólalt a Wizz Air is, jegyáremelés jön az extraprofitadó miatt

Ez nemcsak magasabb viteldíjat jelenthet, hanem tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is – jelezte a légitársaság.

A Ryanair és az easyJet után a másik nagy fapados légitársaság, a Wizz Air is úgy döntött, hogy emeli a repülőjegyek árát az Orbán-kormány által az érintett cégek úgynevezett extraprofitjára kivetett adója miatt.

Portálunkhoz is eljuttatott közleményében a A Wizz Air azt írja, az extraprofitadó és az üzemanyagárak növekedése miatt a viteldíjak várhatóan nőni fognak. Az Orbán-kormány utasionként adóztat – 3900 forintot európai, 9750 forintot a más úticélokra repülőkért sarcol –, amit a légitársaság érezhető ingerültséggel úgy kommentál, hogy ez nemcsak magasabb viteldíjat jelenthet, hanem tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is.

Korábban a Ryanair és az easyJet is jelezte, hogy árat fog emelni az extraprofitadó miatt. Előbbi közleményt is kiadott, amely a „több mint hülyeség” fordulattal aposztrofálta az extraprofitadót, és kapott is egy fogyasztóvédelmi eljárást az Orbán-kormánytól válaszul arra, hogy emelni akarja a repülőjegyei árát.

Mint ismert, az Orbán-kormány mintegy a 800 milliárd forintnyi különadót fog idén és jövőre is beszedi a költségvetés rendbetételére, ebből 30 milliárdot a légitársaságokra vetett ki rendeleti úton. A kabinet ugyan ezen különadókat „extraprofitadónak” nevezi, de a légitársaságok speciel mind a mai napig veszteségesek ezért nem is a profitra, hanem repülőjegyekre tették rá a különadót. A kormány adórendeletet szerint minden magyar légikikötőből Európába induló utas után 3900 forintot, a távolabbi célok esetében 9750 forintos adót kell fizetniük a cégeknek.

A légiközlekedési ágazat, melynek a Wizz Air is része, jelentős veszteségeket szenvedett a COVID-19 járvány miatt, nyeresége várhatóan még hosszú ideig nem éri el a pandémia kitörése előtti szintet.

A Ryanair korábban már azt is bejelentette, hogy élve az üzletszabályzata adta lehetőséggel visszamenőleg a már megvásárolt repülőjegyek után is beszedi a különadót az utasaitól.