Danó Anna;

belügyminiszter;Orbán Viktor;Pintér Sándor;egészségügy;

2022-06-17 05:55:00

Pintér Sándor zártkörű eligazítást tartott, béremelés helyett lehet örülni, ha a humánszférában nem lesz elvonás az idén

Hogy senki ne értse félre, a belügyminisztert Orbán Viktor és Gulyás Gergely is elkísérte.

Új otthonukkal ismerkedhettek szerdán az egészségügy középvezetői azon a szemlén, amelyet a Belügyminisztérium szervezett a hozzá rendelt ágazatoknak. A humánszférában legfeljebb annak lehet örülni idén, ha nem lesz elvonás – forrásaink többek között ezt a konklúziót vonták le a terület egy részéért is felelős tárcavezető, Pintér Sándor zárt körű csütörtöki állománygyűlésen mondott beszédéből.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett miniszteri tájékoztatón csaknem félezren hallgathatták meg az egyes területek államtitkárainak bemutatkozását, valamint Pintér Sándor belügyminisztert. A fórumon részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, akit Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter is elkísért.

Információink szerint csak az egészségügyi ágazatot körülbelül hatvanan képviselték, köztük az ágazati háttérintézmények vezetői, az országos intézetek, valamint a centrum kórházak főigazgatói, továbbá a három szakmai – az orvosi, a szakdolgozói- és a gyógyszerészi – kamara elnökei. Az orvosképzéssel foglalkozó egyetemek képviselői is meghívást kaptak. A tárcához tartozó egyéb területek – így a közigazgatás, a rendészet, az önkormányzatok, a köznevelés, valamint a gondoskodáspolitika (korábban szociális terület) – középvezetői is jelen voltak.

A rendezvény az államtitkárok bemutatkozásával kezdődött, sokak számára most vált ismertté, hogy a Fülöp Attila által vezetett, és eddig szociális ügyekért felelős államtitkárság neve gondoskodáspolitikaira változott.

Pintér Sándor belügyminiszter főként arról beszélt, hogy a ciklus alatt milyen feladatokat akar megoldani. Lapunk úgy tudja: ezek között nagyjából ugyanazokat a problémaköröket említette meg újra, mint amelyekről a kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatáson is szót ejtett.

Egyértelművé tette azt is, hogy pontosan tudja: a hozzá tartozó területek mindegyikének vannak megoldásra szoruló bérproblémái, ám ezek orvoslásáról szerinte akkor érdemes majd beszélni, ha már kiderült, van-e mit szétosztani. Szavaiból úgy tűnt – fogalmazott egyik forrásunk –, hogy gazdaságélénkítésre, honvédelemre még csak-csak lehet némi forrás, ám a humánszférában idén legfeljebb annak lehet örülni, ha nem lesz elvonás. A csaknem öt órás rendezvény alatt az uniós források esetleges érkezéséről egyetlen szó sem esett. Az viszont elhangzott, hogy

A miniszter az egészségügy humánerőforrás problémáiról alapos tájékozottságról tett bizonyságot. Hallgatóságának bemutatta, hogy az elmúlt negyven évben hogyan alakult az orvosok és a szakdolgozók száma, aránya. Kiderült, hogy amíg ezalatt az elmúlt negyven évben az orvosok száma a többszörösére emelkedett, a szakdolgozóké változatlan maradt. A fizetésekről és besorolásokról szóló összefoglalójában is hasonló következtetésekre jutott. Volt olyan forrásunk, aki úgy emlékezett: a miniszter jelezte, folytatódik az egészségügyi intézmények választások előtt kezdődő centralizációja, egy másik résztvevő ellenben már nem hallotta ezt a mondatot.

Pintér Sándor bejelentette, hogy továbbra is készül az orvosok pontos megszámlálásra (ez több mint egy évtizede nem sikerül az egészségügyi kormányzatnak), az ügyeleti rendszer átalakítására, a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazására a diagnosztikában. Továbbá készül az alapellátási praxisok számának észszerűsítésére is. Az évek óta betöltetlen praxisok problémáját, egyebek mellett a praxishatárok módosításával, illetve ahol lehet, ott a körzetek összevonásával orvosolná. Van olyan terv is, miszerint a háziorvosi ellátás fenntartói feladatai az önkormányzatoktól az államhoz kerülnének. Pintér Sándor igyekezett megnyugtatni a hallgatóságát afelől is, hogy

Beszélt arról is, ideje végiggondolni, miként vehetők rá az emberek arra: maguk is törődjenek azzal, hogy minél tovább egészségesek maradjanak. Ábráin, mint megoldandó feladat szerepelt a köz- és a magánszolgáltatások viszonyának rendezése, de erről csak annyit mondott: ennek irányáról még nincsenek döntések.

Pintér Sándor előadása után – erre többen is így emlékeztek – saját beszéde előtt maga Orbán Viktor kért egy kis szünetet. A kormányfő – úgy tudjuk – egyebek mellett a következő négy-tíz év Magyarország mozgásterét meghatározó kül- és belpolitikai körülményeket ismertette.