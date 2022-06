Balassa Tamás;

zene;Orbán-rendszer;kritika;

2022-06-19 14:15:00

„Isten, várd meg a magyart...” – Itt vannak az Orbán-rendszerrel kritikus zenék, akár annyi időn át is szólhatnak, amíg a Kádár-rendszer tartott

A néhai negyedik köztársaság immunrendszere idejekorán jelezte 2010 után, hogy a kétharmados felhatalmazás megpuccsolja a korábban teszetosza koalíciókkal bajlódó, de legalább autoriter veszélyektől mentes demokráciát. Mindez hamar lecsapódott a rendszerkritikus zenében. Az Orbán-rendszer betonba öntésével egyidős Kozmosz is megénekelte, hogy itt valami páratlanul alattomos rezsim épül. „Nem értem, hova akartok jutni, amikor minket visznek falnak, nem értitek, hogy ébren vagyunk és rögtön vége a dalnak.” (Mi szabadabbak vagyunk, mint ti valaha lesztek, 2013.) Az odamondó poppunk virágzásnak indult, ám a dalnak nemhogy nem lett rögtön vége, de jelen állás szerint akár egy újabb Kádár-rendszer erejéig is elszólhat. De maradt-e még szavuk erről az előadóknak?

A Kozmosz, amely a 2017-es megszűnése után idén áprilisban újra magára talált, a legérettebb produkciók egyike volt az elmúlt évtizedben. Meseszép allegóriája a dekádnak, hogy sokan a feloszlásuk után ismerték meg őket, és húsba vágó üzenete, hogy egyetlen ellenzéki tüntetésen sem muzsikáltak.

Szabadságuk nem a NER-nek, hanem az országnak tanulság: nem az ingademokráciát, hanem az értelmes, élhető közeget igenelik. A zenekar a választás előtti napokban jelentkezett új dallal (Kelni kell). „Ez nem az eredeti terv, ez durván más, mint amire kiképeztek, / több a front meg a veszteség a jónál. / Többen tűntek el a menet közben, mint ahányan megérkeztek, és ez egy furcsább hely, mint ahová leparkolnál. / Hát kelni kell, haladni még tovább, / és bízni el, hogy már nem lehet ostobább a következő kör.”

Felhúzás, levezetés

Három egyre masszívabb kétharmaddal később még hangosabban vagy más nyelven kell énekelni, hogy foganatja legyen? – kérdeztük Pál Zsombort, az együttes énekes-gitáros szövegíróját. „Gyakori félreértés, hogy a rendszerkritikus zene arra volna való, hogy alapvető attitűdöket formáljon át – mondja Zsombor, aki egyébként újságíró, és a 24.hu vezető szerkesztője. – Mi, a NER és valóban, egyben a Kozmosz kezdete óta mondjuk, hogy

Nem hiszem, hogy sokan vannak olyanok, akik meghallgatták Az Okosak Földjét, és utána mondták azt: »Jé, most, hogy mondják, ez valóban roppant fura egy társadalom!« Ha valaki valamiért mégis a zenét akarná használni üzenetátvitelre, és azt szeretné, hogy az ne egy, a szokásosnál mérgesebb értelmiségi szubkultúra legyen, Majka-féle, busongós lakossági hip-hopot javasolnék neki. Aminek a kulcsdalában (Magyar vagyok) a hős elhitte, hogy ez a hatalom őt védi, nem magát, és őérte van, aztán lassan rájön, hogy a saját pénzének egy részét osztják vissza neki, és az se csak a háború kezdete óta ér egyre kevesebbet.”

Az említett Az Okosak Földjének (2013) minden szava ül. „Volt egy lépcsőnk, de eltemettük / most építjük újra, hogy lebontsuk együtt / mert az utód is úgyis begőzöl / még pár év és kezdhetjük elölről. / Isten, várd meg a magyart / majd odaérünk, csak még vesszük a kanyart.” A kanyart azóta is vesszük, bár ma már mintha a kanyar venne bennünket. A természetellenes, ravaszul kikényszerített ellenzéki összefogás csúnya karambollal végződött, ami a rezsim végét a beláthatatlan jövőbe tolta. Ez részben újabb kivándorlási hullámot indított, másrészt sokakat késztetett arra, hogy elforduljanak a közélettől. Az országos közöny és az apátia nem éppen ideális közeg a rendszerkritikus poppunkhoz, de a kijózanodáshoz sem (amennyiben a NER mégis egy nagy betépés volna csak).

Olvasna híreket, ha nem szakmai ártalom volna? – kérdeztük a zenészt. „Alkatilag életszerűtlen a kérdésfelvetés, társadalmilag meg az van, hogy attól még egy rendszer sem lett becsületesebb vagy távlatosabb gondolkodású, hogy kevesebben figyelték a működését. Szóval még ha frusztráló is, akkor sem éri meg. Néha – jó, sűrűn – nekem is meg kell csiklandoznom magamat, hogy ha 40 évvel korábban születek, nem lenne útlevelem, és ha most csak 1000 kilométerrel arrébb élnék, lehet, hogy már nem állna a szülővárosom. Ehhez képest nem akut, csak idült dráma, hogy az ellenzéki generációváltásra, úgy tűnik, rá kell mennie egy generációnak.”

Azt a felvetést, hogy az ellenzéket ősszel még többség támogatta, amit sikerült leamortizálni, Zsombor kétkedve fogadja. Szerinte ellenzéki többség az utóbbi tíz évben csak nem összeadható, nem gyakorolható módokon volt, meddő többségként. Másrészt nem hiszi, hogy bántotta bárki szépérzékét vagy a beszédírók logikáját, hogy a kormánynak negyven százalékokkal van kétharmada. „Ha szűkebben nézzük, a botladozó, félszívű összefogás és kampány, aztán a finisben a háború rémképe és az arra adott kakofón ellenzéki reakció nem sok esélyt adott. Nyilván a legkormányzóképesebb alternatívát is meg lehet próbálni szétlőni YouTube-videókkal, de a látványosan kevésbé kormányzóképeset jóval könnyebb. Április óta sok politikusszájból hangzott el, hogy most nem szabad szétesni, hiszen mindjárt a kormány fog az infláció ­miatt, de hamarjában nem tudnám megnevezni az árnyékkormány gazdasági és oktatási miniszte­reit, és hogy miket mondtak.”

Tanult tehetetlenség

Antsi blogger, zenész, akinek nyers szövegekre font éteri iróniája – köztük a Fotelhuszár dal – az elmúlt hónapokban vált közkinccsé, lapunknak adta első interjúját. Őszig ugyanúgy élte civil életét, mint bárki más, aztán betelt nála a pohár. Tőle is megkérdeztük, hogy most, amikor 12 évnyi NER után mindinkább elsorvadni látszik a karakán tenni akarás az országban, vajon a közélettől elfordulás lesz általános?

„Ez a tanult tehetetlenség tapasztalati alapon nyugszik. Az Ösztön című film jut eszembe, ahol a gorilla a végén már akkor sem hagyja el a ketrecét, amikor nyitva van az ajtó, pe­dig megtehetné. Talán ez a politikától, a közös dol­gainktól való elfordulás pszichológiai oka. Nem sikerült eredményt elérni, ez a „megunják és hazamennek” élménye. Láthatjuk, a pedagógusok mellé sem áll oda a társadalom. Onnan indul az egész – és ez a szociológiai ok –, hogy a polgárosodás elakadt a kiegyezés utáni boldog békeidők után, aztán a háborúk és a kommunista diktatúra is gátolták. A rendszerváltás óta pedig még mindig nem sikerült megtanulnunk a demokráciát. Nem alakultak ki azok a szokásrendszerek, a fejlett polgári demokráciákra jellemző kulturális és viselkedési minták, amelyekkel kiállunk önmagunkért, szolidaritást vállalunk más társadalmi csoportokkal.”

Antsi szerint egy globális ok is van, a pandémia által okozott karantén, az antisocial isolation. A kommunikáció, a közbeszéd egyre inkább átkerül az online térbe.

„És van gazdasági oka is: a Fidesz képes buszoztatni az embereket, míg sokaknak nem jut pénzük arra, hogy felutazzanak a fővárosba egy tüntetésre. A kormánysajtó eközben folyamatosan gúnyolta, lekicsinyelte, tüncikézte a megmozdulásokat, ha egyáltalán hírt adott róluk, de rendszerint inkább meghamisította a résztvevők számáról szóló közléseket. A Fidesz egyik fegyvere, hogy konstans szégyenérzetben tartja az ellenzékieket. »Kevesen vagytok, nem értek semmit, úgyis hiába csináljátok!«”

Az említett közösségi média nem sok jót hozott a demokratikus világba. Pedig Antsi szerint is az lett volna a célja, hogy hálózatokba kapcsolja az embereket, elősegítse az információ szabad áramlását. Ám társadalmi zárványokat és buborékokat hozott létre. Amíg korábban újságíró szakemberek csekkolták a hírek forrását és tényszerűségüket, addig ma bárki bármit kitehet a közösségi térbe. „Önjelölt guruk hirdetik doktriner hittételeiket, és kielégítenek világmagyarázatra irányuló vágyakat, ami az ember természetes igénye. Innentől kezdve a világ hit kérdése. A konteók egyre nagyobb teret nyernek. Krekó Péter írt remek könyvet az összeesküvés-elméletekről, a tudás és a hit viszonyáról. Ahol nincs egzakt tudás, ott hiedelmekkel vannak kitömve a hézagok. Erre baromi jól rá lehet játszani, és a hatalom is felhasználja ezt az igényt.”

Usánka a tarsolyban

Antsi a 2019-es önkormányzati választások előtt privát profilján foglalkozott közéleti témákkal. Aztán 2021 őszén annyira erősnek érezte a tétet, hogy azt gondolta, feláll úgymond a barikádra, mert ha megint nem sikerül eredményt elérni, tragédia lesz. Nincs már tartalék a rendszerben, se az oktatásban, se az egészségügyben, se a szociális ellátásban és intézményrendszerben. Ezért több barátjával megfogadta, bármit is gondoljanak, az ellenzéket nem kritizálják urnazárásig, mert prioritás, hogy győzzön az összefogás, és legalább a jogállami és demokratikus keretek legyenek visszaállítva. „Aztán éppen azoktól kaptam a legnagyobb támadást, akik a leginkább rászorultak volna egy igazságosabb gazdaság- és szociálpolitikára. Lehazaárulóztak, megkaptam mindent a sorosistától az illuminátusig, jóformán csak a gyíkembert nem” – emlékszik.

A választás óta az ellenzékkel is kritikusabb. Nagy igényt lát arra, hogy egy valóban új ellenzék épüljön, mert borzasztóan csalódottak az emberek a jelenlegi politikusokban, az egész politikai elitben, és nem kevesen a rendszerváltásig eredeztetik vissza az elégedetlenségük okait. Gyurcsányt kőkemény karaktergyilkosság áldozatának látja, de egyúttal a továbblépés gátjának is. „A súlyok egyike a rendszerben, amiket ha leoldanánk, emelkedne a léghajó. Mert az orbáni mantrák, lássuk be: az ő esetében működnek. Nem vitatom, hogy a Demokratikus Koalíció legitim párt, viszont úgy vélem, ott is van egyfajta szektásodás.”

A NER eltűnéséről azt gondolja, optimista álláspont szerint lépésről lépésre mehetne, ahogyan Orbán építkezett, amelyben kulcs­szó a kommunikáció és edukáció, amit ők, a civilek már elkezdtek. Úgy látja, elképesztően sokaknak az alapvető állampolgári ismeretei sincsenek meg. Persze gyakran szkepszis is van benne, de nem hagyja, hogy az apátia legyűrje.

„A pesszimista megközelítés ugyanis az, hogy addig marad velünk a NER, ameddig Orbán akarja. Ilyen végtelen erőforrásokkal, médiatúlsúllyal és szervezettséggel ez tűnik realitásnak. Másfelől lehet ellene dolgozni. El kell felejteni a vízfejű, budapesti, elitista, körúton belüli hozzáállást.

Ha eleged van, összepakolod a motyód, és elhúzol. Vagy levezeted a feszültséget, az online médiában háborogsz-hőbörögsz. De Orbán és társadalommérnök stábja figyel mindenre, folyamatosan mérnek, ha szélesebb körű elégedetlenséget tapasztalnának, beavatkoznak. Ha holnap kommunistának kellene lennie, akkor pirosba tekerve jelenne meg. Neki jól áll az usánka, a tarsolylemez, a kaftán meg a minden is együtt. Ami kell, csak a hatalom megmaradjon”.