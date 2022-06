P. L.;

2022-06-18 20:55:00

A többrendbeli leidiótázást elszenvedő Nagy Márton bocsánatkérést vár a Ryanairtől

A keresetlen stílusú üzengetés részeként a légitársaság bocsánatkérésre szólította fel a minisztert, Nagy Márton szerint inkább nekik kellene ezt megtenni.

Bocsánatkérésre szólította fel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Ryanair fapados légitársaságot. A tárcavezető azt közölte szombaton az MTI-vel: méltánytalan és kisstílű az a gyakorlat, amelyet „Európa legprofitéhesebb légitársasága”, a Ryanair megenged magának.

„Mindenki figyelmét szeretném felhívni arra, hogy bárki bármilyen stílust is enged meg magának, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak” - fogalmazott a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy a kormány elvárása továbbra is változatlan, mindenki tartsa be a jogszabályokat, mindenki viselkedjen felelős és tisztességes módon, a legfontosabb pedig, hogy senki se hárítsa át az extraprofit-különadókat a lakosságra.

„Nem a magyar családoknak kell megfizetniük a háború árát! A tisztességtelen jegyárusítási gyakorlattal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van” - ismételte el az ismert paneleket a miniszter. Hozzátette, ha valakinek bocsánatot kell kérnie, az a Ryanair (utalva a légitársaság korábbi, bocsánatkérési felszólítására - a szerk.). Nagy Márton a kormány megszokott kommunikációjának megfelelően valamiért megint a magyar emberekkel, családokkal azonosította a kabinetet. Mint fogalmazott, bocsánatkérés illeti meg a „magyar családokat”, akikre olyan adót akar áthárítani a légitársaság, amelyet Európa más országaiban gond nélkül megfizet. Ez tiszteletlenség a „magyar emberekkel” szemben - írta.

A tárcavezető úgy látja, hogy köszönet illet minden olyan gazdasági szereplőt, amely átérzi saját felelősségét is a háborús gazdasági helyzet kezelésében, betartja a jogszabályokat és fontosabbnak ítéli a családok biztonságát néhány eurónyi extraprofitnál. „Persze értjük, hogy mi a Ryanair provokációjának valódi célja, hiszen a negatív reklám is reklám. A kormány azonban az üzengetést ezzel lezártnak tekinti, útszéli, kocsmai handabandázásban nem vesz részt” - fogalmazott Nagy Márton.

Mint ismert, miután a kormány úgynevezett extraprofitadóját a koronavírus-járvány miatt rendre veszteséget termelő légitársaságokra is kiterjesztette (ellenben a NER-közeli építőipari cégek és kaszinók valamiért nem estek bele az intézkedés látószögébe), több fapados légitársaság felől is olyan információk érkeztek, hogy a pluszadót bizony az utasok fogják megfizetni. A Wizz Air és az EasyJet a jelek szerint viszonylag kis hírverés mellett igyekszik ezt végrehajtani, a Ryanair azonban keresetlen kifejezésekkel is tarkított üzengetésbe kezdett az Orbán-kormánnyal, az új adót első lépésben több mint hülyeségnek nevezte, Michael O'Leary vezérigazgató a HVG-nek adott interjújában pedig Nagy Mártont komplett idiótának titulálta, egyben kilátásba helyezte, el is küld neki egy példányt a „Közgazdaságtan tökfejeknek” című könyvből.