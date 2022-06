Vas András;

Tungsram;létszámleépítés;szakszervezet;Nagykanizsa;Újpest;

2022-06-23 07:15:00

Indul a nagy Tungsram-leépítés, egyesek szerint a tervezettnél is több ember veszítheti el állását

A nagy múltú cég elkezdett felmondani azoknak a dolgozóinak, akikre a jövőben nem számítanak.

– Naponta ötvenen kapják meg azt a szándéknyilatkozatot, amelyen jelzik nekik, hogy el fogják bocsátani. Eddig úgy 350-en vették át ezt, számukra egy hónap múlva esedékes a felmondás – mondta letörten Kupó Csaba, a Tungsram nagykanizsai gyárában működő Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

– Bár most már kézzelfogható, hogy vége a történetnek,

Mint arról lapunkban többször beszámoltunk, a Tungsram áprilisban jelentette be, hogy 1600 munkavállalóját, dolgozóinak több mint felét elküldi az év végéig. Azóta pedig már 1800 emberről beszélnek. A csoportos leépítés a cég mindegyik telephelyét érinti, vagyis Budapesten, Kisvárdán, Zalaegerszegen, Hajdúböszörményben és Nagykanizsán is lesznek elbocsátások. Az elbocsátásokra számítani lehetett, a 2018-ban az amerikai General Electrictől ismét magyar kézbe került, 2019-ben a kormánnyal stratégiai partnerszerződést aláíró cég ugyanis húsvét előtt időszakos gyárleállításokat és kényszerszabadságolásokat jelentett be. A társaság vezetője, Jörg Bauer pedig arról beszélt, hogy azonnali kormányzati segítségre szorul a cégcsoport, amelyet a pandémia, a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború megoldhatatlan feladat elé állított, s a remélt fejlesztések helyett folyamatosan a túlélésért küzd.

A leépítésekre utalt, hogy a Tungsram vezetése február közepén egyoldalúan felmondta a kollektív szerződés több pontját. Az egyik dolog, amit megváltoztattak, az épp az volt, hogy nem az eredeti megállapodás szerint, hanem csak a Munka Törvénykönyve alapján járjon a végkielégítés. Ez komoly érvágás az utcára kerülőknek, hiszen a nyugdíj előtt állók akár nyolc havival kevesebb végkielégítést kapnak majd. Április végén az is kiderült,

– Budapesten július 19-én indul az elbocsátások első ütem – állította a Népszavának Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. – Bár folyamatosan tárgyaltunk a vezetőséggel a jobb feltételekért, sokat nem sikerült elérnünk. Abba egyeztek bele, hogy a leépítéseknél figyelembe veszik a házastársi kapcsolatokat, s forintosítható siker, hogy a végkielégítést meghatározó távolléti díj számítása nem három, hanem hat havi átlag alapján történik, ami éppen az április óta tartó leállások miatt fontos: nem mindegy ugyanis, ha csak az állásidőre kapott alapbér alapján, vagy a műszakpótlékokkal együtt számolják ki a végösszeget, utóbbi ugyanis több tízezer forintot jelenthet havonta.

– A 700 érintett kanizsai dolgozóból augusztusig mindenki sorra kerül – mondta Kupó Csaba, aki hozzátette: – Miután a cég csődeljárás alatt áll, s emiatt hiányoznak a termeléshez szükséges alapanyagok, a munkások állásidőn várnak a sorsukra, vagyis nem járnak be a gyárba, s csak az alapbérüket kapják. Vannak, akik ezalatt munkát keresnek, mások kivárnak. A cég a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával közösen állásbörzéket szervez, ahol a helyi vállalkozások adnak ajánlatokat.

Jellemzően operátorokat, vagyis betanított munkásokat keresnek, a szakmunkásoknak kevesebb az esélyük elhelyezkedni, legalábbis a városban, mondta Kupó Csaba. Úgy látja, kisebb cégeknél akad néhány álláshely, azonban a többségnek, ha meg akar maradni a szakmájában, akkor utaznia kell: Zalaegerszegen, illetve Marcaliban keresnek ilyen szakembereket, igaz, ez napi 90-100 kilométer utazást jelent majd számukra. Viszont anyagilag ők is jobban járhatnak, ugyanis Kanizsán, ahogy Dél-Zalában a fizetések a nógrádira vagy a szabolcsira hasonlítanak, az új munkahelyeken ennél 10-20 százalékkal többet lehet majd keresni.