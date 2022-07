Juhász Dániel;

tankönyvek;könyvkiadók;tankönyvpiac;Oktatás;

2022-07-04 13:00:00

Az Orbán-kormány célja, hogy az összes iskolában az állami egyentankönyveket használják, akkor is, ha azok nem a legjobbak

Az állami mellett csak az egyházi és a nyelvkönyves kiadók rúghatnak labdába, a szakmai szervezet szerint a verseny megszüntetése a minőség rovására megy.

Jelentősen lecsökkent a magánkiadós tankönyvek elérhetősége az iskolák számára: míg 2020-ban a tankönyvrendelések 14 százalékát tették ki a magánkiadók kötetei, 2021-re 12 százalékra esett vissza az arányuk - közölte a Népszava érdeklődésére a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) alelnöke. Romankovics András azt is elmondta, ezek legnagyobb részét nyelvkönyves (angol, német) magánkiadók teszik ki, illetve ebbe a körbe tartoznak a hit- és vallásoktatás tankönyveit előállító, a kormány által erősen támogatott egyházak kiadói is.

A hagyományos közismereti tankönyvek – például a magyar, matematika, történelem, biológia, kémia – tankönyvek tekintetében még rosszabb helyzetbe kerültek a nem egyházi magánkiadók, köteteik megrendelési aránya alig néhány százalékra tehető. A kialakult helyzetet jól szemlélteti a nagy szakmai múltra visszatekintő Mozaik Kiadó esete: Romankovics András tájékoztatása szerint jelenleg 21 mozaikos kötet szerepel a hivatalos tankönyvjegyzéken, míg néhány éve 192 volt, a kiadó “fénykorában” pedig mintegy 400. A TANOSZ alelnöke szerint az üzenet egyértelmű:

Ezt jogi eszközökkel érték el: 2014 januárjától a kormány már nem adott lehetőséget a magánkiadóknak új tankönyvek engedélyeztetésére, 2019-től pedig egy újabb törvénymódosítással azt sem tették lehetővé számukra, hogy a 2018 végén és az azt követő időszakban lejáró tankönyves engedélyeket meghosszabbítsák. Emiatt több száz népszerű magánkiadós tankönyv került le a tankönyvjegyzékről:

A törvények miatt pedig a magánkiadók már az új, 2020-as Nemzeti alaptantervhez sem adhatnak ki tankönyveket.

A cél egyértelműen az, hogy valamennyi iskolában az állami fejlesztésű „egyentankönyveket” használják - még akkor is, ha azok minőségileg nem minden esetben a legjobbak. A TANOSZ alelnöke szerint a tankönyvek minőségének javulása a jelenlegi szabályozás keretei között egyébként sem várható, a verseny megszüntetése komoly gátja a minőségi tankönyvfejlesztésnek. Romankovics András azonban úgy látja, a magánkiadók tankönyveire még a jelenlegi helyzetben is van igény, például alapítványi iskolák közvetlenül a kiadóktól is rendelnek, de tud olyan állami iskolákról is,

Ugyanakkor hiányolta, hogy eddig semmilyen felmérés nem vizsgálta, a pedagógusok mennyire elégedettek a mostani tankönyvválasztékkal és az állami tankönyvek minőségével.