Nyílt levélben kéri Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének (MKÉSZ) elnöke, hogy a Tisza-kormány ígéretéhez híven mielőbb tegyen lépéseket a könyvkiadókat segítő intézkedések kezelésében.
Érkeznek a kiadók által összeállított címlisták a kiegészített fóliarendelet nyomán. Hatalmas terhet ró a könyvipar szereplőire a törvény, pluszmunkaerőt is alkalmazniuk kell – Nyáry Krisztián válaszolt a Népszava kérdéseire.
Kormányrendelet írja elő, a könyvkiadó köteles tájékoztatni a kereskedőt arról, ha egy könyv „meghatározó eleme” a szexuális kisebbségek „megjelenítése vagy népszerűsítése vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása”.
Nem mellesleg bizonytalan helyzetbe hozná az elsőkönyves szerzőket.
Az állami mellett csak az egyházi és a nyelvkönyves kiadók rúghatnak labdába, a szakmai szervezet szerint a verseny megszüntetése a minőség rovására megy.
Az Alexandra-csőd miatti nyomozás elhúzódásának okairól tájékozódnának a könyvkiadók.
Egyre kevesebb a magánkiadvány, de az iskolák erősen ragaszkodnak a még megmaradtakhoz, továbbra is kerülik a sokat bírált, kiváltságos állami köteteket.
A bizonytalan joggyakorlat miatt vetettek ki több százmillió forintos adót a könyvkiadókra, ami könnyen ellehetetleníti a tevékenységüket, ezért perre mentek.
Az Alexandra cégcsoport tartozásai miatt nehéz helyzetbe került könyvkiadókat a társasági adórendszer (tao) kedvezményezetti körébe vonva is kártalanítani lehetne – mondta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete (MKKE) elnökségi tagja, aki továbbra sem zárja ki, hogy az állam vásárolja fel a csődbe került könyvkereskedő tartozásait.
Hárommilliárd forintos állami beavatkozást kért a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE); ezzel szerintük az Alexandra bolthálózat fizetésképtelenné válása után "megakadályozható lenne a a könyves piac összeomlása" - írja szerdai számában a Világgazdaság.
Valami vagy termék vagy szolgáltatás, és kizárólag ez alapján könyvelendő, illetve ez alapján történik az ÁFA adóbevallásban való megjelenése, közölte Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése elnöke azon a rendkívüli sajtótájékoztatón, amelyet kedden azért hívtak össze, hogy megoldást találjanak a könyvszakmát sújtó legaktuálisabb gondra. A probléma gyökere, hogy tizenhat könyvkiadó esetében tártak fel adóhiányokat, mivel a jogszabály szerint a könyvelőállítás nyomdaköltsége – az európai gyakorlattal szemben – nem lehet adóalapcsökkentő tétel.
Az egyik angol könyvkiadó a regénykézirat szerzőjének azt javasolta: iratkozzon be egy írótanfolyamra. A hölgyet, – igaz, még a Harry Potter előtt – történetesen J.K. Rowlingnak hívták.
Az elmúlt hetekben 25 külföldi, többek között német, ausztrál, francia és brit kiadók vásárolták meg Gárdos Péter Hajnali láz című szerelmes regényének jogait - mondta el a Libri Kiadó igazgatója.
Nagy meglepetést keltett a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a szombat reggeli bejelentés, miszerint a Central Csoport pénzügyi befektető vállalat részesedést vásárolt az Animus könyvkiadóban - írja a napi.hu A Varga Zoltán tulajdonában levő médiacsoport 50 százalékos tulajdonrészhez jutott az Animus kiadóban - ezt Lipták Tímea, a Central Csoport magazin üzletágának vezetője, valamint Gábor Anikó és Balázs István az Animus résztulajdonosai jelentették be..
Hogyan érinti a könyves szakmát az Alexandra könyves birodalomhoz korábban köthető Pécsi Direkt Kft. esetleges felszámolása, illetve az Ulpius-ház csődvédelme?
A magyar könyvkiadók többsége tegnap reggel a következő levelet találta elektronikus postaládájában: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) arról tájékoztatta a kiadókat, hogy "döntés született a Pécsi Direkt Kft. kiadók felé fennálló tartozásai kiegyenlítésének ügyében", ami szerint Matyi Dezső birtokolta "Pécsi Direkt Kft. a kiadók felé fennálló 2013 decemberig felhalmozódott több hónapos tartozásokat sajnos szándéka ellenére sem áll módjában kiegyenlíteni"
A héten az állam titokban megvette az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.-t, hivatkozik meg nem nevezett, de több forrásból megerősített információjára a Népszabadság.