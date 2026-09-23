Sarcolnának - Súlyos csapás a könyvkiadásra

Valami vagy termék vagy szolgáltatás, és kizárólag ez alapján könyvelendő, illetve ez alapján történik az ÁFA adóbevallásban való megjelenése, közölte Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése elnöke azon a rendkívüli sajtótájékoztatón, amelyet kedden azért hívtak össze, hogy megoldást találjanak a könyvszakmát sújtó legaktuálisabb gondra. A probléma gyökere, hogy tizenhat könyvkiadó esetében tártak fel adóhiányokat, mivel a jogszabály szerint a könyvelőállítás nyomdaköltsége – az európai gyakorlattal szemben – nem lehet adóalapcsökkentő tétel.