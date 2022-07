nepszava.hu;

Navracsics Tibor;brüsszelezés;helyreállítási alap;uniós pénzek;

2022-07-06 10:36:00

Navracsics Tibor szerint a „gyermekvédelmi törvénynek” nincs köze a befagyasztott uniós pénzekhez

Ugyanakkor a miniszter hozzátette, lehet, hogy egy évvel ezelőtt Varga Juditnak azt mondták, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, ezért is kell folyamatosan tárgyalni.

A miniszteri felkérésével kapcsolatban sok kétsége volt, a feladat lehetetlensége kapcsán, valamint kevés idő áll rendelkezésre egy nem kedvező politikai légkörben, a saját személye alkalmassága miatt is voltak kételyek, összességében mégis úgy gondolta, hogyha megszólíttatott, akkor meg kell próbálnia – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter.

Navracsics Tibor jelezte, a kezdetektől fogva világossá tette a Fideszen belül: hibának tartotta, hogy a párt kilépett az Európai Néppártból, és ő tagja akar maradni a Néppártnak.

Beszélt a jogállamisági mechanizmusról is. Erről szólva kijelentette, ennek nincsen köze a helyreállítási alap pénzeihez. Ha hivatalosan nem is létezik ez az összefüggés, az tudható, hogy a kettő között értelmezési eljárás van - tette hozzá. Egy éve folynak a tárgyalások, a tárgyalássorozat során technikai szinten a Bizottság és a kormány között levélváltásokkal, dokumentumcserékkel próbálnak tisztázni fogalmakat, próbálják azonosítani azokat a problémákat, amelyek megoldást igényelnek, vagy a tisztázás révén az Európai Bizottság eláll valamilyen észrevételtől, vagy a kormány módosít jogszabályt.

Konkrét példaként említette a modellváltó egyetemek kérdését. Ezzel kapcsolatban a problémát az okozta szerinte, hogy elterjedt az a vélemény, miszerint a modellváltó egyetemek nem lesznek részei a közbeszerzési eljárásoknak, ami nem igaz.

A miniszter kijelentette:

Egy tárgyalópartnere volt, aki szóba hozta a gyermekvédelmi törvényt, a többieknél nem merült fel. Amikor rákérdezett, azt a választ kapta: a kettőnek nincs köze egymáshoz, erről Orbán Viktort és Varga Juditot is tájékoztatta. Hozzátette, lehet, hogy egy évvel ezelőtt Varga Juditnak azt mondták, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, ezért is kell folyamatosan tárgyalni.

Külön érdekesség, de Navracsics Tibornak még saját helyettesét is sikerült meghazudtolnia. Latorcai János ugyan pár héttel ezelőtt arról beszélt a Parlamentben a helyreállítási pénzekkel összefüggésben, hogy „bármennyire is próbálják az Európai Unió bürokratái zsarolni Magyarországot, nem fogunk nekik engedni (...) bármennyire is szeretnék egyesek, továbbra sem fogjuk engedni, hogy az óvodás kisfiúkat rózsaszín tüllszoknyába öltöztetve kelljen óvodába hordaniuk a szülőknek”.