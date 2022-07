Bálint Orsolya;

Heti abszurd: Játék határokkal

„Make America Hungary Again?” – ezzel a címlappal emlékezett meg rólunk július 4-én a The New Yorker magazin, a republikánusok által lelkesen licenszelt illiberalizmusra utalva, itthon pedig már több mint negyvenkétezren jelezték a Facebookon, hogy részt vesznek Orbán Viktor megkoronázásán jövő január 24-én, a Duna jegén, feltéve, hogy lesz még valaha jég, de akkor legalább ellenzéki jégtörők is jöhetnek.

Az esemény korai beharangozójaként a DM üzletkeresőjében minden települést átírtak vármegyére (például: Pécs, Baranya vármegye, Magyarország). Valamit tudhatnak a drogérialánc informatikusai, miközben mi még most is csak röhögünk, de arcunkra fagyhat a mosoly, ha Budapestet kitúrják Pest vármegyéből, és körülötte épül majd az újabb határkerítés, amihez már most verbuválják a határvadászokat. Csak az adrenalinért jelentkeznék, nem is az óránkénti 400 forintos bérpótlékért – hiszen pénztárosként többet keresnék egyetlen dobozos sör vonalkódjának leolvasásával –, de oly rég láttam már migránsokat, akik az ellenzéki tűzfészekbe próbálnak bejutni, Soros-ösztöndíj és Liszt Ferenc repülőtéri poggyászpakoló állás reményében, hogy már most bizserget a lehetőség.

Már egy nap se telik el két „történelmi mélyponton a forint” hír között, és újabb áremelkedések sújtanak, az osztrák müzlitől a spanyol csempéig, és egyre több cég honlapján tűnik fel a figyelmeztetés, „árainkat csak egy napig tudjuk garantálni”. Akkora a drágulás, hogy több üzletben lopásgátlót tettek a sajtra és a vajra, még a bébitápszerre is – ugyan Angliában, de hát itthon még delejezik a népet az árstoppos kamuval. Próbáljon meg valaki csak még egy terméket tenni az ársapkás mellé a kosarába, mindjárt a dupláját is kifizeti annak, amitől kormányunk hősiesen megvéd bennünket, nagy kegyesen bőséges csirke­ánuszt tolva a magyar lakosság arcába. Ide a rozsdás bökőt, hogy ez év végéig még a 444 is átnevezheti ma­gát egyeuro.hu-ra. „This is Sparta!”, feleim: felkészül a dollár, a lej, és még a leköszönő kuna is, hogy meggangbangeljék dicső nemzeti valutánkat.

A valamikor érkező nyugdíj-kompenzáció eközben lassan a pedagógusbér-emelés szürrealitását közelíti (mindenki várja ki a sorát, ugyi, mondá Viktorunk, aki kivárta). Ráadásul nap mint nap szembesülhetnek azzal, milyen pocsékul választottak hivatást, mert már a vágóhídon belet lapátolók is négyszer annyit keresnek, mint ők. Jó hír, hogy mindenütt van felvétel, egyre csökkenő elvárásokkal, most kell megugorni a váltást, hogy mi legyünk a legtöbbdiplomás kereskedelmi és határvédelmi dolgozók országa. Egy OKJ-s vagyonőrképzésen jobban megfingatják a jelölteket, mint azokat, akiknek a gyorstalpaló után majd fegyvert és egyenruhát adnak, hogy aztán Gundel Takács Gábor szordínósan vicces bonmot-jai közepette játszhassák a Játék határokkalt. Legalább jóval kevesebb dolguk lesz szol­gálatban (hacsak Gyuribá nem küldi az újabb migránskohortot), mint egy BKK-s buszsofőrnek, akire az utasok rátüsszentik még a Covidot is. Mivel már itt sunnyog a valahányadik hullám, kíváncsi vagyok, kire fogják majd, hogy ugyan a választások előtt takkra legyőztük a vírust, most mégis visszahurcolták az ukrán háborús menekültek, az ész nélkül Ryanairrel repkedő burzsuj honfitársaink, Gyurcsány, a Budapest Pride és a Balaton Sound. A sor tetszőlegesen folytatható, mert bűnbak akad ezer is, akiktől majd újabb extraprofitadót lehet követelni a NER kasszáinak újrahizlalására. Gyerekmunkára még nem gondoltak?

Történt ugyanis a héten, hogy Dézsi Csaba András győri polgármester úgy nyitotta meg városában a Győrkőc (juj) gyerekfesztivált, hogy miután a színpadon átadta a gyerekeknek a város (játék)kulcsát, azt kérte tőlük, abban a három napban, amíg övéké a város, szerezzenek egy kis pénzt, mert nagyon ­fogytán vannak belőle. Egyébként „Add ide a didit” Borkai két éve a kasszában közel tízmilliárd forint tartalékkal sírva hagyta ott az adóbevételekből ki nem apadó győri városházát, csakhogy azóta volt egy pandémia, meg brutális elvonásokkal sanyargatják az önkormányzatokat, de a vak is látja, hogy míg az egyik polginak kurvákkal dáridózásra is futotta, a másik már kiskorúaktól koldul, szerinte viccesen, és mindkettő elvileg keresztény-konzervatív fideszes.

A fideszes lábszépségversenyt a héten Nagy István agrár­miniszter (nem nyerte) trollkodta szét, mikor is a Balaton partjáról posztolta ki bundás jeticsülkeit, a nyáron szokásos Insta-virsliláb kontesztre. Csakhogy ebből Tom Selleck is inkább szőnyeget fonatna, mielőtt átlapozza a Veranda magazinja „Hagyományőrző porták” júliu­si különkiadását, amiben csak akad pár NER-kedvenc vármegyebirtok. A Policy Solutions friss társadalmi polarizáció kutatása szerint amúgy a fideszesek kevésbé rúgnák ki az ágyukból a momentumos csajokat, még Dobrev Klárát is, mint Ricky Martint, de lelkük rajta, ha benyalták a melegellenes propagandát, jöhet az ellen-Pride, augusztus 20-án újra gurul a Turul az Andrássyn. Viszont egyre kevésbé fogjuk megérteni egymást, ha kormánypártiak és ellenzékiek 60-60 százaléka a másik tábort agymosottnak tartja, és még a mi hazánkosoktól is kevésbé szorongunk, mint egymástól. Pedig Dúró Dóra eléggé fenyegető jelenség a „Rendet, csendőrséget!” posztjaival meg a stockphotós bébiképeivel. Kellene lassan egy humán minimum, amiben csak a nettó pszichókat taszítjuk le a Taigetoszról, amúgy meg együtt derülünk az M1 Híradó kánikulai időjárás-jelentésén, miszerint „ami ilyenkor ajánlatos, azt önök is csinálják. Tehát, fogyasszanak elegendő alkoholt és védekezzenek a naptól!”.