2022-07-16 10:15:00

Egy kicsit kinyírják a rezsicsökkentést, de a részletek kimaradtak az újabb veszélyhelyzeti kormányhatározatokból

Orbán Viktor a technológiai és ipari miniszterre és a gazdaságfejlesztési miniszterre bízta a lakosságot sújtó rendelkezések kidolgozását.

A péntek éjjel megjelent Magyar Közlönyben közzétették az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló kormányhatározatokat. A hétpontos intézkedést ugyan még a csütörtöki Kormányinfón ismertette Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amelynek fő eleme volt a rezsicsökkentés eddig ismert formájának a megszüntetése, a részletekkel egyelőre adós a kabinet.

Úgy tűnik, hogy a kisvállalkozók kedvezményes adózási formájának véget vető törvénymódosítás és a rezsicsökkentés megnyirbálása okozta országos felháborodás és tüntetéssorozat miatt rendeleti szabályozás még nem született. Bár a megjelent határozat beemeli a kormánypropagandában szereplő indokokat, így „a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt energiaveszélyhelyzetet”, egyelőre csak annyi biztos:

Tehát a Palkovics László, illetve a Nagy Márton vezette tárcákra hárította az Orbán Viktor vezette kabinet a felelősséget az ügyben, s bár a két nappal ezelőtti kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy a gázért és az áramért az „átlagfogyasztás” fölött kért piaci ár nem érinti a lakosság háromnegyedét, a bejelentett számadatok szerint ez aligha tartható.

Mindenesetre a mostani kormányhatározatok Palkovicsot a korábban bejelentett intézkedések nyomán felkérték, hogy „tegye meg a szükséges intézkedéseket a lignit tüzelőanyag kitermelésének növelése érdekében”. A kőszénbányászat újraélesztése mellett továbbá a Mátrai Erőmű újraindításával, a hazai földgázkitermelés bővítésével is megbízták, valamint azzal, hogy intézkedjen a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Varga Mihály pénzügyminiszter Palkovics Lászlóval közösen felelős, hogy „a következő téli magyar földgázellátás biztosításához szükséges földgázkészlet betárolásáról gondoskodjon a szállítási és betárolási kapacitások mértékéig”. Utóbbi tárcavezetőnek pedig Nagy Mártonnal és Nagy István agrárminiszterrel együtt az „energiahordozókra vonatkozó exportkorlátozás bevezetéséről” is gondoskodniuk kell.

Ahogyan a kormány korábban a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet kezelését is úgynevezett operatív törzsre bízta, ezt most is megtette, mint írták, szakmai döntés-előkészítő fórumként, a „gyors és hatékony intézkedések” meghozatala érdekében. Ezt az operatív törzset Gulyás Gergely vezeti.

Azt, hogy nagyobb lehet a gond a most kihirdetett energiaveszélyhelyzetben, jelzi, hogy a Brüsszellel vívott harcok ellenére az Európai Unióból becsatornázható pénzek megszerzése érdekében a korrupcióval is felvennék a küzdelmet. Ugyancsak kormányhatározat írja elő:

A korrupció ellen ezután hivatalosan „az igazságügyi miniszter által megbízott, az általa vezetett minisztériumban működő politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető” küzdhet a munkacsoport elnökeként. A testület feladatai közé tartozik egyebek mellett „a korrupciós gyakorlatok felderítésének, kivizsgálásának, üldözésének és szankcionálásának javításával összefüggő javaslatok kidolgozása”. Tagjai között több érintett miniszter által megbízott szakmai felsővezetők kapnak helyet, valamint, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, az országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.