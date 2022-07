P. L.;

Varga Judit;Európai Bizottság;törvényjavaslatok;megegyezés;

2022-07-19 20:27:00

Varga Judit szerint elérhető közelségbe került a megállapodás az Európai Bizottsággal

A jelek szerint igencsak kell a pénz az Orbán-kormánynak, látszólag több területen is engednek az Európai Bizottság elvárásainak, például a törvényalkotást megelőző társadalmi konzultáció hiánya és a korrupciós eljárások lesöprése terén.

Az Európai Bizottsággal (EB) folytatott szakmai viták kézzelfogható közelségbe hozták a megállapodást a helyreállítási alap forrásainak lehívásáról, ami „nagyon jó eséllyel” az év második felében létre is jöhet - írta a Varga Judit a Facebookon. A miniszter azt közölte, hogy „a Bizottság javaslatait is figyelembe véve” kedden az Igazságügyi Minisztérium két olyan törvényjavaslatot is benyújtott, amely a megállapodás mielőbbi megszületését segíti elő.

A jogalkotásról szóló és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény módosítására vonatkozó, továbbá a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását célzó javaslatokkal a bizottság ajánlásait elfogadva „azon vállalásunknak teszünk eleget, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően időt biztosítunk a társadalmi konzultációra, valamint biztosítjuk, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség nyomozást lezáró döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak is” - áll a bejegyzésben. Az említett társadalmi konzultációra vonatkozó szándéknak mondjuk némileg ellentmond, hogy a kata szigorítására vonatkozó törvényt épp a múlt héten verték át a parlamenten úgy, hogy egyetlen nappal a benyújtás után már szavaztak is róla.

Varga Judit megfogalmazása szerint az álláspontok folyamatos közeledése tette lehetővé a két törvényjavaslat benyújtását. „Országgyűlés elé terjesztésük bizonyítja, hogy a kormány a kölcsönös tiszteleten alapuló, őszinte és egyenes szakmai párbeszéd híve” - írta a miniszter. Állítása szerint továbbá az Orbán-kormány elkötelezett amellett, hogy ez a megállapodás az Európai Bizottsággal mielőbb megszülessen. „Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai párbeszéd során a problémák helyett a megoldásokra koncentrálva közelítsük álláspontjainkat és keressük a megegyezést” - írta, jelezve, hogy a kabinet ez irányú törekvéseit példázza a benyújtott két törvényjavaslat is.

A társadalmi konzultációra vonatkozó javaslat egyébként úgy fogalmaz, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetendő jogszabálytervezetek esetében kilencven százalék lesz azok aránya, amelyek társadalmi egyeztetésen vesznek részt vagy a társadalmi egyeztetés hiánya a Jet. 5. § (3) és (4) bekezdéséből következik. A vállalás betartását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal fogja ellenőrizni, és annak megsértése esetén eljárási bírságot szabhat ki, továbbá mulasztás esetén szankcióként pénzbírságról is dönthet. Az általános egyeztetés során a véleményezésre minimum nyolc napot kell biztosítani a törvényjavaslat szerint. Azt is írja a tervezet, hogy a beérkezett vélemények, javaslatok érdemi mérlegelésére törvénytervezet vagy kormányrendelettervezet esetén a Kormány döntését megelőzően, miniszteri rendelet esetén pedig a kihirdetését megelőzően öt napot kell biztosítani.

A javaslatban szintén szerepel, hogy a jövőben nem lehet arra hivatkozni a társadalmi egyeztetés mellőzésekor, hogy a mellőzés oka az annak sürgős elfogadásához kapcsolódó kiemelkedő közérdek.