Három éve egyszer már kiszáradt a tó, amelynek vízmélysége egykor elérte a 2,5 métert.
Az Orbán-kormány 51 milliárd forintból épített a partra nemzeti akadémiát, kár, hogy ebből az összegből megoldhatták volna hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának a teljes vízpótlását.
2024 nyara nyár minden eddiginél hosszabb hőségsorozata miatt kukoricát errefelé már nem termesztenek. A helyiek szerint katasztrófa lesz, ha nem vezetik át a Duna vizét.
A Fővárosi Vízművek több száz milliós fejlesztés keretében segítene az elmúlt években többször is kiszáradó agglomerációs helységen, ezért is érthetetlen az ellenállás.
Évek óta keringenek különféle elképzelések a tó rendbetételére, jelenleg is van egy terv a kormány előtt, de azt titkolják. Annyi legalább kiderült, hogy a Velencei-tó jövője a Belügyminisztériumhoz került. A vízszint közben a negatív rekord felé tart.
Politikai perpatvar is kerekedett az ügyből, a borászat szerint „lejáratókampány és rágalomhadjárat” zajlik ellenük.
A vizet a mederből kiszivattyúzó borászat állítja, nem lopták a vizet, engedéllyel öntöztek vele.
Sem a pénz-, sem a vízfelhasználásban nem kapott prioritást a természetes vízterület megmentése.
A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad egy új tanulmány szerint.
Volt más bajunk elég március végén, a karanténban talán föl se tűnt a levegőben szálló sivatagi homok, amit a szél hozott a Kárpát-medencébe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a hatalmas porfelhő az Aral-tó kiszáradt medréből jött.