Pintér Sándor tárcájánál a Velencei-tó sorsa, a vízpótlásra ugyan létezik terv, de nem publikus

Évek óta keringenek különféle elképzelések a tó rendbetételére, jelenleg is van egy terv a kormány előtt, de azt titkolják. Annyi legalább kiderült, hogy a Velencei-tó jövője a Belügyminisztériumhoz került. A vízszint közben a negatív rekord felé tart.