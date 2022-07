nepszava.hu;

2022-07-26 15:30:00

"A személyi feltételek átmeneti hiánya miatt" augusztusig szünetel az urológiai ellátás Szegeden

Erre az osztályra irányították a betegeket korábban a Bács-Kiskun Megyei Kórház urológiai osztályáról, amely októberig nem működik – derül ki Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő beszámolójából.

"A személyi feltételek átmeneti hiánya miatt" lemondta a teljes urológiai ellátást a Szegedi Tudományegyetem július 22-től augusztus 1-ig, a lemondást ráadásul július 21-én, este hat órakor közölték a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) – erről számolt be Facebook-bejegyzésében Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.

Mint írja, ezzel a lemondással gyakorlatilag elérhetetlenné válik a környéken a bonyolultabb ellátás vagy a bonyolultabb urológiai onkológia műtéti ellátás is.

Felhívja a figyelmet arra, a magyarországi egészségügyi ellátás csúcsszervei az egyetemi centrumok, itt látják el azokat a betegeket, akiket máshol tudás-, infrastruktúra- vagy eszközhiány nem tudnak ellátni. Itt vannak a tudomány, a kutatás és a képzés központjai is.

Ráadásul ezek az egyetemi centrumok humánerőforrás tekintetében sokkal jobban ellátottak bármely más kórháznál, hiszen – miután a képzés és a posztgraduális képzés is itt van – orvoslétszámuk nagyon sokszor adott, szakdolgozó tekintetében pedig „sokszor vonzóbb a nagyvárosi környezetben dolgozni, mint utazni” – írja. „És itt, ha egy picit is normális a menedzsment, több pénz is van.” – teszi hozzá.

„A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Urológiai Klinikáján a honlapjuk szerint 2 rezidens, egy szakorvos, egy tanársegéd, egy adjunktus, nulla főorvos, egy nyugalmazott egyetemi docens, egy emeritus professzor, két igazgatóhelyettes és egy igazgató dolgozik. A szakdolgozói létszám nincs feltüntetve, a jobbágyok számát nem szokták ismertetni a nagyurak.” – fogalmazott. „Az állománytáblából úgy tűnik, hogy innen menekülnek a dolgozók.” – tette hozzá.

Kunetz szerint „a Szegedi Tudományegyetem lemondásával nemhogy egyetemként, de kórházként sem funkcionálhat, bátran kidobhatja a Tudományegyetem tábláját, és kirakhatja helyette az Ispotály meghatározást, ez összhangban is lenne a vármegyékkel és a főispánnal”.

Az egészségügyi szakértő később frissítette a bejegyzést, eszerint a Bács-Kiskun Megyei Kórház urológiai osztálya is bezárt júliustól októberig. „A betegeket éppen arra a szegedi osztályra irányították, ami a posztban szerepel, így a régiós probléma országossá vált” – írta.