V. A. D.;

rezsicsökkentés;kandalló;tűzifa;gázszámla;villanyszámla;

2022-07-27 16:39:00

Kandallóval és hőszivattyúval fognák vissza a rezsit

Kilőtt az energiahatékonyságot segítő termékkategóriák forgalma.

Szinte azonnal megváltoztatta a vásárlási szokásokat a rezsicsökkentés csökkentésének bejelentése. Fatüzelésű kandallót például olyan sokan rendeltek az eMAG-ról, hogy a nyári szezonban amúgy sem jelentős raktárkészlet kifogyott, és átmeneti készlethiány alakult ki – tájékoztatta lapunkat a webáruház. A gáztűzhelyek eladása viszont a bejelentést követően negyedével nőtt - a többi kategória kárára. Sokan nyilván azért váltanak gáztűzhelyre, hogy áramfogyasztásukat az átlag alatt tudják tartani, ami különösen annak fényében érdekes, hogy az elsődleges cél éppen a gázzal való spórolás lenne.

A webáruház tapasztalata szerint a kormányzati intézkedés bejelentése óta az energiahatékonyságot segítő termékkategóriák forgalma kilőtt, a mindennapokhoz nem feltétlenül szükséges termékeké pedig csökkent. Az összeszerelhető és felfújható medencék eladása például 67 százalékkal visszaesett az előző héthez képest, nagyjából a feleannyian vettek szárítógépet, és klímaberendezésekből is 90 százalékkal kevesebb fogyott. Napelemekből és napkollektorokból ugyanakkor háromszor, konnektorba dugható fogyasztásmérő aljzatból pedig hatszor többet adtak el, és csaknem 80 százalékkal több okos konnektort, másfélszer több elektromos elosztót vásároltak a vevők.

Mindeközben az ipari minisztérium közleménye szerint Palkovics László miniszter megbeszéléseket folytatott a hazai kazán- és hőszivattyú gyártók képviselőivel. Az egyeztetéseken megállapították: jelentős a hazai tűzifahasználat, a beépített készülékek hatásfoka azonban általában nem megfelelő. A gyártók számára ezért technológiafejlesztési és kapacitásbővítési támogatások, a rászoruló felhasználók részére pedig eszközbeszerzési támogatások is szükségesek az alternatív fűtési módok növelése érdekében. A közlemény szerint a felek egyetértettek: szükség van egy biomassza fűtési stratégia megalkotására. Azt is megerősítették, hogy a hőszivattyúk használata kitörési pont lehet a földgázfelhasználás csökkentésében. Ezért fel kell gyorsítani a hőszivattyúk telepítését végző szakemberek képzését, és átfogó épületenergetikai fejlesztésekre van szükség. Nehézséget jelent, hogy a hazai lakossági hőszivattyúk nagy része külföldön gyártott, a megnövekedett keresletet az általános chiphiány és a globális ellátási láncok problémái miatt pedig már most nehéz kielégíteni.