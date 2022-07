Vas András;

Tungsram;elbocsátás;Habony Árpád;

2022-07-28 06:30:00

Habony-közeli üzletember tűnt fel a Tungsramnál, csak a héten 400 ember bocsátanak el

Bár magas szintű kormányközeli ügyvezetőt „igazolt” a fényforrásgyár, nem valószínű, hogy megmenekül, csak a héten Nagykanizsáról négyszáz embert küldtek el – tudtuk meg.

Habony Árpádhoz szorosan kötődő üzletember tűnt fel a csődeljárás alatt álló, s munkavállalóinak nagy részét elbocsátó Tungsram Operationsnál (TO). A legfrissebb cégadatok szerint július eleje óta Zelles Sándor, a titokzatos politikai tanácsadó off shore-cégeinek egyik ismert arca a TO új ügyvezetője – vette észre a Népszava.

Mint arról korábban a Népszava többször beszámolt, a Tungsram áprilisban jelentette be, 1600 munkavállalóját, dolgozóinak több mint felét elküldi az év végéig. Azóta már tovább emelkedett a létszám, jelenleg csaknem kétezren érintettek. A csoportos leépítés a cég mindegyik telephelyét érinti, vagyis Budapesten, Kisvárdán, Zalaegerszegen, Hajdúböszörményben és Nagykanizsán is rengetegen kerültek-kerülnek utcára.

Az elbocsátásokra tél óta lehetett számítani, februárban a Tungsram vezetése egyoldalúan felmondta a kollektív szerződés több pontját, az egyik, amit megváltoztattak, hogy nem az eredeti megállapodás szerint, hanem csak a Munka Törvénykönyve alapján járjon a végkielégítés, ami komoly érvágás az utcára kerülőknek. A nyugdíj előtt állók akár nyolc havival kevesebb végkielégítést kapnak majd. A 2018-ban a General Electrictől ismét magyar kézbe került, 2019-ben a kormánnyal stratégiai partnerszerződést aláíró cég húsvét előtt időszakos gyárleállításokat és kényszerszabadságolásokat jelentett be, vezetője, Jörg Bauer pedig arról beszélt, azonnali kormányzati segítségre szorul a cégcsoport, amely a túlélésért küzd. Az elbocsátások júniusban kezdődtek meg, s folyamatosan zajlanak, belsős információink szerint a héten Nagykanizsán például négyszázan vehetik át felmondólevelüket.

Rajtuk, valamint több, mint másfélezer sorstársukon tehát már bizonyosan nem segít Habony Árpád körének feltűnése a cég körül. Pedig Zelles Sándor komoly név a NER gazdasági birodalmában, noha a 2010-es fülkeforradalom után úgy tűnt, miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején a Kincstári Vagyon Igazgatóságot vezette, kegyvesztetté vált. Erre utalt, hogy Budai Gyula elszámoltatási biztos célkeresztjébe került a Malév felszámolása esetén a Budapest Airportnak az állam részéről fizetendő, úgynevezett senior adósság miatt, amelynek teljes összegét Budai közel ezermilliárd forintra becsülte.

Az ügy Budai megannyi kísérletéhez hasonlóan nem jutott tovább a feljelentésnél és a nyomozati szaknál, Zelles pedig talpon tudott maradni, sőt, hamarosan Habony Árpád és a szintén Fidesz-közeli Tombor András – évekkel ezelőtt Habony egyik hitelezőjeként lett ismert, de az állami százmilliárdokkal kistafírozott, fideszes Mathias Corvinus Collegium alapjait is az ő egyik alapítványa tette le – üzleti ügyeiben tűnt fel képviselőként.

A Magyar Hang két éve nyomozta ki máltai offshore cégek adatbázisából, hogy Zelles annak az International Air Brokerage Ltd.-nek (IAB) a 100 százalékos haszonélvezője – hivatalos titulus: beneficial owner –, amely résztulajdonosa volt a TV2 székházába bejegyzett, a csatorna műsorgyártó partnereként ismert IKO Holdingnak, amelynek felügyelőbizottságába Habony első számú gazdasági emberét, Halkó Gabriellát delegálta anno az IAB. Zelles emellett egy szintén máltai bejegyzésű, az energetikai piacon tevékenykedő, erőművek fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó, a Habony-körhöz tartozó off-shore cégnek, az Apium Media Holding Ltd.-nek (AM) is a haszonélvezője volt. Utóbbi cég a főváros távhőigényének 60 százalékát előállító Budapest Erőmű Zrt.-t birtokló francia-magyar CHP Energia Zrt. egyik egykori részvényesének, a VPP Invest Kft.-nek a közvetett tulajdonosa, Zelles pedig a mai napig felügyelőbizottsági tag a CHP-nél. Mint arról lapunk korábban beszámolt, az AM kézbesítési megbízottja Beni Gagel, a letelepedésikötvény-biznisz nyomán ismertté vált, a Princess pékséglánc mögött is felbukkanó, Habony Árpád izraeli barátjaként emlegetett Michael Gagel öccse.

A magas szintű kormányközeli jelenlét akár azt is jelenthetné, hogy megmenekül a nagy múltú, ám az amerikai General Electric kiszállása óta masszívan veszteséges vállalat. Lapunk tungsramos informátorai szerint ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a fényforrásgyár megmentése a cél. Könnyen előfordulhat, – mint fogalmaztak – hogy csak a jól ismert márkanevet akarják megszerezni. Erre utal, hogy a hagyományos lámpagyártás már teljesen leállt, vagyis a jelenlegi dolgozók jövője igencsak kérdéses, még úgy is, hogy információink szerint reorganizációs terv készül a gyár megmentésére. Az ügyvezetőváltással kapcsolatban megkerestük a Tungsramot, arra voltunk kíváncsiak, miért Zelles Sándorra esett a választása a cégnek. Azt is megkérdeztük, hogy kinevezésében közrejátszott-e kiemelkedő kormányzati kapcsolata, s remélnek ettől a lépéstől valamilyen kormányzati segítséget, valamint mik a cég tervei a jövőben? A Tungsram csak annyit jelzett vissza, a cég menedzsmentje most nem szeretne válaszolni.