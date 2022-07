nepszava.hu;

2022-07-31 21:40:00

Érvénytelen lett a népszavazás a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállodáról

Az érvényességhez pontosan 10 281 érvényes szavazatra lett volna szükség, és bár az este fél nyolcas állás szerint öt szavazókörből nem érkezett meg az összes adat, az addig összegyűlt kicsivel több mint 8200 aláírás alapján a népszavazás érvénytelen lett.

Érvénytelen lett a népszavazás a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállodáról, bár kevés hiányzott hozzá, nem gyűlt össze az elegendő szavazat – írja a 24.hu.

Ahogy azt mi is megírtuk, az Avalon Center Kft. eredetileg egy 120 szobás luxushotelt tervezett felépíteni még csaknem két éve, 24 milliárd forintból. Civilek 2020 júliusában nagy tüntetést szerveztek, amelynek hatására az építtető kisebb beruházást ígért, és azt, hogy nem vágnak ki fákat.

Ezt követően a Stop Avalon! Tata csoport helyi népszavazást kezdeményezett, és hiába gyűlt össze a szükséges aláírás, a koronavírus-járvány miatt ősszel újra elrendelt, és csak az idén májusban véget ért veszélyhelyzet miatt eddig nem lehetett megtartani a referendumot.

A 24.hunak sikerült elérnie Szalay Ildikót, a Stop Avalon alapítóját.

A projektet ellenzők azt kifogásolták, hogy semmiféle egyeztetés nem történt a helyiekkel vagy a szakmai szervezetekkel egy ilyen központi helyen lévő és a tó környékét alapvetően meghatározó beruházásról. A hotel miatt szerintük veszélybe kerülnek az Öreg-tó környzeti értékei, amelyeket egyébként két nemzetközi garancia, a Natura 2000-es besorolás és a Ramsari-egyezmény is véd. A beruházás érintené az Esterházy-istálló műemlék épületét, amelyből étterem lenne, a szállodafejlesztés és a működtetés is nagyban károsítaná a környezetet. A szálloda által vonzott emberek és főleg az autók miatt megszűnne a nyugalom, a projekt a levegő tisztaságára is rossz hatással lenne, nem utolsósorban a tópart látképét is nagyban befolyásolná a luxusszálló – írja a portál.

A tataiak szavazólapján három kérdés szerepelt:

Mint arról mi is beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester arra biztatta a tataiakat, hogy mindhárom kérdésben szavazzanak igennel.

A népszavazás akkor lett volna érvényes, ha a választópolgárok több mint fele az urnához járul, ez egészen pontosan 10 281 érvényes szavazatot jelentett volna. Bár este fél nyolckor még öt szavazókörből nem érkezett meg az összes adat, az addig összegyűlt kicsivel több mint 8200 aláírás alapján elmondható, hogy a népszavazás érvénytelen lett – írja a portál.

Ha a referendum érvényes lett volna, a helyi képviselő-testület egy évig nem hozhatott volna a népszavazással ellentétes döntést, azaz minimum egy évig eltolták volna a luxusszálló ügyét.