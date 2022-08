MTI-Népszava;

A tajvani védelmi minisztérium szerint 21 kínai harci repülőgép megsértette Tajvan légterét

A tárca egyúttal úgy értékelte, hogy Kína a következő napokra bejelentett hadgyakorlataival Tajvan kikötőit és városait próbálja fenyegetni.

Megsértette 21 kínai harci repülőgép Tajvan légterét – közölte a tajvani védelmi minisztérium.

A tárca egyúttal úgy értékelte, Kína a következő napokra bejelentett hadgyakorlataival Tajvan kikötőit és városait próbálja fenyegetni, és meg akarja félemlíteni a szigetország társadalmát.

A tajvani fegyveres erőknél magasabb készültséget rendeltek el, de a lakosoknak nincs okuk az aggodalomra – közölte a minisztérium.

Kína saját területének tekinti az önálló kormányzattal rendelkező szigetet, amelyre a pekingi vezetés heves tiltakozása ellenére kedden este megérkezett Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök. A kínai külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai politikus látogatása súlyosan fenyegeti a békét és a stabilitást a Tajvani-szorosban, valamint árt a kínai-amerikai kapcsolatoknak. Ezzel párhuzamosan a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg keleti régióért felelős parancsnoksága közölte, hogy különböző haderőnemek részvételével hadgyakorlatot indít Tajvantól északra, délnyugatra és északkeletre.

Az Egyesült Államok hetedik flottája időközben a Twitteren közölte, hogy a július eleje óta a térségben tartózkodó Ronald Reagan repülőgép-hordozó jelenleg Tajvantól délre, a Fülöp-szigeteknél hajózik. Az amerikai haditengerészet által közzétett felvételeken a Ronald Reagant lehetett látni a Carl Brashear ellátóhajó oldalán.

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier @Gipper_76 conducted a replenishment-at-sea with the Military Sealift Command's dry cargo and ammunition ship USNS Carl Brashear (T-AKE 7) and a Super Puma (EC-225) in the Philippine Sea, July 31. #USNavy | #MSCDelivers pic.twitter.com/HWiJkFia9i — 7th Fleet (@US7thFleet) August 1, 2022

Ezenkívül az amerikai tengerészgyalogság Tripoli nevű hajója is a térségben, Tajvantól keletre tartózkodik.

A Pentagon tagadta, hogy a hadihajók térségbeli jelenléte összefüggésben állna Pelosi látogatásával.