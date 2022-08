P. L.;

Orbán-kormány;Igazságügyi Minisztérium;Ryanair;fogyasztóvédelem;extraprofit;

2022-08-04 07:56:00

Megnémult az Orbán-kormány, rejtély, hogy áll a Ryanair elleni fogyasztóvédelmi vizsgálat

A tücsök ciripelése is hangosabb Varga Judit minisztériumánál.

A hvg.hu kíváncsiskodott a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztériumnál azzal kapcsolatban, hogy áll a Ryanair ír fapados légitársasággal szemben beharangozott soron kívüli fogyasztóvédelmi eljárás, megkeresésükre azonban egy hét alatt sem érkezett semmilyen válasz.

Mint ismeretes, a Ryanairrel szembeni vizsgálatot alapvetően két dolog indokolta: egyrészt a kormány által kivetett, úgynevezett extraprofit-különadó áthárítása (amit egyébként a többi, hasonló helyzetben lévő veszteséges légitársaság is megtett, de a Ryanair még jó hangosan fel is hívta erre a figyelmet, plusz visszamenőlegesen is az utasokra terhelték az összeget), másrészt az a sor tény, ami miatt egyébként is réges-régen vizsgálódni kellett volna, vagyis a főként járattörléssel, nem megfelelő tájékoztatással, poggyászkezeléssel és az utasokkal való kommunikációval kapcsolatos panaszok.

A lap azon kérdésére sem érkezett válasz az Orbán-kormánytól, hogy a vizsgálat más, hasonló panaszokat előidéző légitársaságokra is kiterjed-e. Az Igazságügyi Minisztérium még júniusban azt közölte az eljárással kapcsolatban, hogy a nyári időszakban várhatóan folyamatosan tart majd. „A fogyasztóvédelmi bírság összege a fogyasztók széles körének vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig is terjedhet” - jelezték.