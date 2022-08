Marnitz István;

benzin;Magyar Ásványolaj Szövetség;üzemanyag;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

2022-08-09 06:30:00

Zavarosak a kormányzati intézkedések, akadozik az üzemanyagellátás, bizonytalan a tankolás

A kormányintézkedések és a 480-as ársapka is hozzájárult az első félév rekord üzemanyagfogyásához. Mára viszont már az sem biztos, hogy minden kúton lesz benzin vagy gázolaj.

Az első fél év során 3,5 milliárd liter üzemanyag fogyott országosan, ami 14 százalékkal több a tavalyi év hasonló időszakának adatánál – számítható ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján frissített adatokból. Ez a nyilvántartás 14 éves történetének messze legmagasabb emelkedési szintje: utoljára 2015 hozott közel 10 százalékot. Benzinből egymilliárd, gázolajból 2,5 milliárd litert értékesítettek, ami 12,6 és 15 százalékos – nyilván mindkét termék esetében szintén rekordszintű – emelkedés.

A mintegy 2 ezer hazai kúton 3,1 milliárd liter kelt el, ami 19 százalékos ugrást jelent. Ezen a csatornán benzinből szintén egymilliárd, míg gázolajból 2,1 milliárd litert adtak el, ami 13,6, illetve 21,4 százalékos emelkedés. A kettő közötti eltérés a – szinte csak gázolajra korlátozódó - úgynevezett közvetlen nagykereskedelmi értékesítés, ami szintén beszédes, 11 százalékos csökkenést mutat.

Az első fél év szembeszökő fordulatot hozott a „márkás”, vagy „színes, illetve a „márkátlan”, vagy „fehér” hálózatok közötti folyamatok különbségében is. (A 2 ezer hazai kúton belül a két típus körülbelül fele-fele arányban oszlik meg.) Míg ugyanis a színes kutak – amiként arról érdekképviseletük, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) júliusban már beszámolt – az év első hat havában 32,7 százalékkal, vagyis harmadával több üzemanyagot értékesített, a NAV- és MÁSZ-adatok különbségéből képzett számításaink szerint a fehér hálózatok forgalma összességében tizedével még csökkent is. Ráadásul amíg a MÁSZ-tagvállalatok benzin- és gázolajeladásai nagyjából egyforma mértékben – 29 és 35 százalékkal – ugrottak, addig a fehérek esetén a visszaesés szinte csak a benzinre korlátozódott: a termék forgalma a kis kutakon 27 százalékkal esett vissza, míg gázolajból „csak” közel négy százalékkal értékesítettek kevesebbet.

Szakértők a sajátos jelenségeket a 480-as ársapka és számos egyéb piaci körülmény összeadódó hatásaként értelmezik. Az összesített forgalomugrás egyértelműen a piaci árnál több száz forinttal alacsonyabb, 480-as hatósági ársapka következménye. A tavaly novemberben bevezetett kiskereskedelmi hatósági ár – a kormány által több körben bevezetett tilalmakig, így leginkább az év első felében - a külföldi autósokat, fuvarozókat is vonzotta., de számos vevő különböző tartályokat is teletöltött „olcsó” üzemanyaggal. Legutóbb a céges autókat tiltotta el a kormány a hatósági áras tankolástól. A nagybani vevők – például szállítmányozó- és buszflották – által igénybe vett, közvetlen nagykereskedelmi értékesítés azért eshetett vissza, mert rájuk kezdettől fogva nem vonatkozott az ársapka. Így viszont

A fehér kutak forgalomcsökkenését szintén több tényező együttes hatásának tudja be Egri Gábor, a „fehéreket” képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke. Tény, hogy az ársapka bevezetésével eltűnt a fehér és a színes hálózatok közötti árkülönbség, ami az általában kedvezőbb elhelyezkedésű, kényelmesebben látogatható, több kiegészítő szolgáltatást is nyújtó színes kutak felé terelte az érdeklődést. Bár a kis kutak visszaeső forgalmuknak akár örülhetnének is – hisz aligha cáfolható panaszaik szerint egy november óta 480 forinton meghúzott kis-, illetve február óta ugyanezen a szinten beállított nagykereskedelmi árkorlát mellett még üzemeltetési bevételeiket sem képesek kitermelni –, az elnök a folyamatot a fehér kutak piaci kiszorítására tett kísérletként éli meg. (Bár e körnek egy kormányrendelet szerint tavalyi forgalmuk meghatározott hányada után literenként 20 forintos többlet-támogatás is járna, az elnök beszámolója szerint még a júliusi juttatást is várják.)

Adataink szerint a fehér kutak forgalom szerinti, az elmúlt évek során folyamatosan felfelé kúszó piaci részesedése 33 százalékról hirtelen soha nem látott mélységbe, 25 százalékra esett, míg a színeseké a másik oldalon 67 százalékról 75 százalékra ugrott.

A 480-as ársapka átrendezte a piacot - véleményezte a jelenséget lapunknak Grád Ottó MÁSZ-főtitkár, a diszkontkutak ugyanis elvesztették az elsősorban alacsony árban megnyilvánuló, korábbi varázsukat. Most tehát kényelmesebb egy autósnak egy színes, autópályás kútra fordulni, ahol ugyanannyiba kerül az üzemanyag, mint a kicsit bonyolultabban megközelíthető, fehér kúton – fogalmazott. (Szakértők szerint ehhez az is hozzájárult, hogy a hazai üzemanyag-importőröknek a 480-as nagykereskedelmi árkorlát februári bevezetését követő „eltűnésével” a nagykereskedelmet egyedül magára vállaló Mol – mindkét fél bevallása szerint – az újonnan hozzá forduló, kis kutak számára kedvezőtlenebb szállítási feltételeket biztosított.) Grád Ottó szerint ez a piaci egyensúlytalanság addig bizonyosan fennáll, amíg érvényben marad a 480-as ársapka.